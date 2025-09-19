全運會香港賽區第二批門票明開售　包括劍擊、場地單車 (19:18)

其中劍擊項目門票票價介乎110元至329元；場地單車項目票價介乎88元至219元；高球項目票價則介乎55元至219元。鐵人三項則劃一票價110元。

明日同時會公開發售廣東賽區及澳門賽區第二批13個項目門票，其中廣東賽區6個項目（足球（女子成年組）、排球（男子20歲以下組）、排球（男子18歲以下組）、賽艇、拳擊和體操（藝術體操））將於明日上午十時起在線上發售；而澳門賽區的排球（女子成年組）和空手道項目，將於9月27日線上發售，乒乓球項目則將於9月28日線上發售。

另外四個項目包括跳水、網球、男子成年組排球和足球（男子20歲以下組）的銷售日期將於短期內另行公布。殘特奧會香港賽區的3個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）的門票料於十月上旬發售。公眾可通過官方線上票務平台，包括十五運會官方票務網站（ticket.baygames.cn）或在微信搜尋「十五運會官方票務」小程序，完成實名註冊登記開戶後購買電子票。

另外，全運辦指首批門票開售以來，從網上購買沙灘排球和籃球（男子22歲以下組）周末及決賽門票的反應熱烈。統籌辦已調整兩個項目線上線下門票的分配數量，已登記人士可再經線上購買兩個項目的門票。