即時港聞

三人涉綁架六旬商人罪成　主腦判囚8年半　兩名同黨囚6年 (18:36)

六旬商人2020年7月2日遭綁架上車，家人遭勒索120萬元贖金，4男分別被控「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」及搶劫等罪受審，1人無罪釋放，餘下3男今（19日）高院判刑。法官郭啟安指，事主在灣仔鬧市中遭陌生男子擄到僻靜地方，其間遭他們惡言相向、持刀施壓，又致電其妻，警告不要拖延時間和要脅會打斷事主的腿，可想而知會使事主受驚。法官考慮後判主腦入獄8年半，另外二人同判囚6年。

定罪被告為廚師胡烱豪（37歲）、司機莊梓峯（37歲）及無業的歐陽俊雲（40歲），陪審團早前裁定胡烱豪「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」罪成，莊綁架罪成；歐陽則承認搶劫及綁架罪。控方稱胡、莊、歐陽分別有7項、4項及16項案底。

法官引述辯方求情指，本案源於胡烱豪、胡的胞弟與事主梁金有的金錢瓜葛，胡向梁追款不果，各被告挑選明確目標下手，與一般綁架富人有別，對治安影響較少。辯方另指，被告以錯誤方式「收數」，但對事主沒有長時間禁錮，對其心理影響較輕。

法官判刑指，事主被到帶到偏僻的鶴嘴，要脅說出銀行戶口密碼，其遭遇對他和至親都造成壓力和帶來恐懼。其中胡烱豪為主腦，即使不是由他策劃細節，事件也必定是由他牽頭，直接促致；莊梓峯則充當司機協助擄走事主，與他人各司其職，有預謀行事，分別判二人入獄8年半和6年。至於認罪的歐陽俊雲，法官指被告認罪後爭議部分案情，令法庭懷疑他並非完有悔意，因此搶劫罪只能獲得4分之1減刑，再基於總刑期原則，判他須服刑6年。

