即時港聞

男教師涉非禮兩少女罪脫　官稱不能穩妥依賴事主證供 (17:53)

39歲男教師涉非禮兩名16歲少女，觸碰她們的大腿，又稱呼她們為「BB」，教師否認猥褻侵犯等共5罪，案件今（19日）於屯門裁判法院裁決。暫委裁判官熊雪如稱，兩名事主的書面供辭及庭上證供有差異，法庭不能穩妥地依賴她們的證供以作為事實基礎，故裁定被告所有罪名不成立。熊官又指，被告為人師表，卻作出明顯越界的行為，屬自招嫌疑。

被告劉湛基(39歲，教師)被控一項普通襲擊及4項猥褻侵犯罪。他被控2022年12月30日襲擊女子X、前年4月某日非禮女子Y，以及於前年5月18日一度非禮X和兩度非禮Y。匿名令規定，禁止報道本案案發地點、事主職業、被告與事主的關係。

熊官指，X作供回答有關她與被告之間互動的問題時，明顯有迴避，其庭上證供與書面供辭有甚為明顯的落差。加上她在聲稱被侵犯的翌日早上，竟向被告傳信息閒聊，熊官因此質疑X有否說出事實的全部。

Y的庭上證供與書面供辭也有差異，例如對於被告曾否拍她的肩部，Y有兩種說法。Y在庭上被問到被告曾否踢她時，她沉默約2分鐘，然後尷尬地笑，再解釋指事發後她與其他人「係咁傾」，所以「好亂」。熊官質疑Y或在與人商討後，產生錯誤記憶。

熊官稱，X及Y或因被告的行為而不快及受委屈，惟法庭不能穩妥地依賴其證供來推斷被告的意圖，故裁定被告無罪。熊官指，但被告與事主的交流，包括私訊以及取不當的暱稱，屬明顯僭越界線。

X於審訊時供稱，被告稱呼她及Y為「BB或寶貝」，前年5月18日她與被告及Y在案發地點見面，X伏在桌上，感到有人用手掃其大腿，她與Y討論後認為是被告所為。Y供稱，被告2023年4月用手拍她的大腿並說「寶貝起身啦。」；另一次與被告見面時，Y感到有人踢她小腿，之後被人用手指由小腿掃上膝頭。

相關字詞﹕法庭 非禮 編輯推介

