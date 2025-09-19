明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025｜甯漢豪稱為市建局預留土地不影響政府財政收入 (17:48)

《施政報告》提出在北都預留3幅土地，讓市建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位。政府今年中亦以象徵式地價1向市建局批出兩幅土地，被問到長久支援的措施會否影響政府財政，甯漢豪說，市建局是法定組織，推行重建並非只為利益，認為在市建局面對財政壓力大的情况下，「總不能畀個重建任務佢，然後見佢資源唔夠，亦都唔去理」。她又說，雖然政府財政亦緊張，但土地資源陸續有來，認為預留土地予市建局不影響政府收入。 

對於《施政報告》放寬同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區。甯漢豪稱並非「想轉就轉」，最終仍要經城規會審批，強調城規會將作把關；若要補地價，將需要公平公正地計算地價，認為符合公眾利益。

針對重建需要較迫切的7個指定地區，政府會試行適度增加私人重建項目的地積比率，「贈送」額外樓面面積20%，並容許轉移使用。甯漢豪表示，政府傾向直接轉移樓面面積、不計算商業或住宅等相關比例，惟會考慮業界意見。若不轉移相關地積比率，發展商亦可選擇「記帳」，留待其他項目使用，甯強調會設期限，發展商不可以無了期記帳，過期便會撤銷；至於如何訂定期限，同樣會聆聽業界意見。

她又表示，當局的初心是在7個指定地區推動老舊大廈重建，最終令市民及社會得益。至於執行細節，甯漢豪說未來數月會與業界及專業團體等探討，爭取明年上半年可落實相關措施。

被問到現時私人發展商是否對重建的反應不好，甯分析指，發展商意欲受經濟狀况及相關系統影響，認為近年房地產市道非最旺盛，一些併購及申請重建步伐比以往慢，若當局不出招「推佢一把」，或對發展商誘因有限。

相關字詞﹕施政報告2025 市建局 市區重建 甯漢豪 編輯推介

上 / 下一篇新聞