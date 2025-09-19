施政報告2025｜甯漢豪稱為市建局預留土地不影響政府財政收入 (17:48)

對於《施政報告》放寬同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區。甯漢豪稱並非「想轉就轉」，最終仍要經城規會審批，強調城規會將作把關；若要補地價，將需要公平公正地計算地價，認為符合公眾利益。

針對重建需要較迫切的7個指定地區，政府會試行適度增加私人重建項目的地積比率，「贈送」額外樓面面積20%，並容許轉移使用。甯漢豪表示，政府傾向直接轉移樓面面積、不計算商業或住宅等相關比例，惟會考慮業界意見。若不轉移相關地積比率，發展商亦可選擇「記帳」，留待其他項目使用，甯強調會設期限，發展商不可以無了期記帳，過期便會撤銷；至於如何訂定期限，同樣會聆聽業界意見。

她又表示，當局的初心是在7個指定地區推動老舊大廈重建，最終令市民及社會得益。至於執行細節，甯漢豪說未來數月會與業界及專業團體等探討，爭取明年上半年可落實相關措施。

被問到現時私人發展商是否對重建的反應不好，甯分析指，發展商意欲受經濟狀况及相關系統影響，認為近年房地產市道非最旺盛，一些併購及申請重建步伐比以往慢，若當局不出招「推佢一把」，或對發展商誘因有限。