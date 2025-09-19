明報新聞網
即時港聞

警破洗黑錢集團　拘18人包括主腦 (16:57)

港島總區刑事部過去兩日展開代號「寒浪」的執法行動，瓦解一個活躍洗黑錢集團，以串謀洗黑錢共拘捕18名本地人，包括13男5女，年齡介乎29至61歲，大部份報稱無業，當中4人屬犯罪集團主腦及骨幹成員，其餘為傀儡戶口持有人，部分有黑社會背景。涉案集團由1月至8月共處理約6600萬懷疑犯罪得益。

港島總區刑事部透過情報及深入調查，發現一個本地洗黑錢集團的主腦及骨幹成員，積極招攬本地人開設傀儡戶口處理懷疑犯罪得益，部分涉及境外詐騙案件款項，成員會指示傀儡戶口持有人提取現金或將款項轉走，經調查發現涉及約30個銀行戶口，於過去8個月合共清洗約6600萬懷疑犯罪得益。

而骨幹成員在不同地區租用酒店房間，作為流動「洗黑錢中心」，組織及策劃洗黑錢，包括安排傀儡戶口持有人室房間操作戶口，主腦及骨幹成員會頻密轉換中心位置，每隔3至5日轉換一次，刻意隱藏身分。

警方於周三（17號）晚採取行動，突擊搜查尖沙嘴區一個酒店房間，當場拘捕6人，包括4名主腦及骨幹成員及2名傀儡戶口持有人，並檢獲現金約29萬元、多部手提電話及少量懷疑毒品，包括冰毒、可卡因及依托咪酯。6名被捕人涉嫌串謀洗黑錢及管有危險藥物被捕。其後再於全港多個地區採取行動，再拘捕12名傀儡戶口持有人。

