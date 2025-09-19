明報新聞網
即時港聞

突停運惹新人怒斥　婚宴酒家星薈今稱無力還債已結業 (16:49)

繼鴻星中菜7月結業，同屬鄧氏餐飲旗下的婚宴酒家「星薈」近日停運。有已經預訂擺酒的新人批評事出突然，斥負責人不負責任。勞工處亦接獲員工求助。「星薈」今日於Facebook發聲明指，「星薈」已於本月15日結束營業，進入清盤程序，又稱所有「未完結事務」會循法律程序處理。

相關報道：婚宴酒家星薈欠薪無營業 11月新人「如天塌」批無良

聲明提及，酒家的財政狀况在8月中旬陷入無法逆轉的困境，無力償還債務，又指近年營商環境嚴峻，「結合多種因素」，終決定結業，形容屬「無奈之舉」，為帶來的不便「深表歉意」。

鄧氏餐飲集團網頁日前顯示，旗下食肆包括星薈、海都酒家、東海薈．拉斐特、東海薈及The Story Cafe，該網頁昨僅顯示星薈結業聲明，已無法查看旗下食肆。根據商業登記資料，海都、東海薈．拉斐特及東海薈均已由今年8月18日成立的「東港飲食集團有限公司」接手。記者日前到位於青衣城的The Story Cafe，餐廳已未有營業，鄰舖東海薈．拉斐特廚房員工麥先生稱，The Story Cafe已無營業一段時間，並指兩間「東海薈」則本月起由台灣資金「東港」接手。

鄧氏餐飲的網頁今日已改為僅顯示「星薈」的聲明，未再顯示旗下品牌介紹。

 

 

