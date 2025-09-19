男醫生涉十度偷鎮痛藥　罪脫獲釋 (16:24)

德國籍被告郭學霖（35歲）報稱麻醉科醫師，案發時在伊院作專科培訓。控方在審訊依賴被告與伊院顧問醫生莊友全、許潔敏的會面舉證。被告承認中學時已吸大麻，又承認曾把醫院藥物取回家自用，包括半身麻醉和脊椎麻醉藥。辯方反對將證供呈堂，爭議上司禁止被告如廁，他無法在會面行使緘默權，並非自願招認。

裁判官陳志輝首先就會面呈堂性裁決，表示基於被告的教育背景，他一定知道與兩名上司會面的目的。陳官表示，被告可能在會面感緊張，但上司曾經輕鬆閒聊行政事務，無證據顯示有人誘使被告招認。陳官裁定被告自願招認，不會剔除會面證供。

針對控方案情，陳官指3名控方證人的供辭直接清楚，是誠實可靠的證人。辯方則指，被告在會面承認取走半身麻醉藥自用，有別於麻醉資訊系統（AIS）中遺失的全身麻醉藥，法庭不應給予比重。辯方又稱，所有參與手術的醫生都可以登入AIS系統，並在不同時段修改紀錄，所以取藥紀錄有不同版本，無證據顯示被告篡改紀錄。

陳官認同辯方所指，無證據顯示被告不當使用涉案控罪的藥物，而被告招認內容與控罪藥物不對應。陳官表示，控方無證據顯示呈堂的麻醉藥使用紀錄，曾由多少名醫護人員經手，當中亦無列明資料輸入的時間，未能肯定被告入資料和取藥。陳官強調，被告的招認相當有可疑，惟控方未能在亳無合理疑點下證明控罪，裁定被告10項罪名不成立。