聾啞女興訟向女保安追討公屋業權　稱女保安「精心鋪排」趕走事主 (16:22)

原告陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟是陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。雙方均由法援署委派律師代表。

被告一方先陳辭指，原告在父親生前辦理刪除戶籍手續，其後申請公屋，若原告非自願進行，她接到房屋署覆函確認其申請時，為何沒有質問父親是否不讓她繼承物業。劉官問及當時被告已是遺囑執行人，卻仍與陳的兄長立下秘密協議以交換樓契及陳國的死亡證。被告方回應，被告是新移民且收入輕薄，她獲贈單位猶如「天跌落嚟禮物」，因迫切將辦好承繼手續，才受制下同意秘密協議。

原告方則指，本案是一場「精心設計嘅鋪排」，在一個多月內緊接發生原告刪除戶籍、申請公屋，及陳國改立遺囑後將被告列作受益人。原告方質疑，一個年邁父親要求女兒刪除戶籍後申請公屋，不顧女兒輪候公屋期間可能「瞓街」，此非人之常情。原告方又指，被告處心積慮安排原告刪除戶籍，抹黑原告父女關係不睦，並避而不談該秘密協議。根據該協議，被告需承諾每月支付原告生活費，日後出售單位需與原告攤分收益，可見「被告心知肚明，原告有業權一半」。

最後原告方重申，要求法庭作出濟助，包括討回約38%涉案單位業權，及就原告遭被告遂出家門，忍受風餐露宿逾一個月，要求象徵式賠償。劉官聽罷陳辭，押後以判辭方式宣判。