明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025｜16萬註冊教師7萬正執業　蔡若蓮：增執業證書確保教師與時並進　料對現職教師影響微 (16:10)

新一份《施政報告》附篇提到，政府擬修訂《教育條例》，包括增設執業證書制度。教育局長蔡若蓮說，推出執業證書制度主要確保教師可與時並進、有持續進修及符合專業操守，形容是保障教師專業形象及確保學生的福祉，又稱現職教師現時已須持續進修及在職培訓，相信絕大部分現職教師已符合要求，相信新制對他們影響微。政務司長陳國基則強調，政府並非要為難教師，而是要確保執業教師能保持其專業水平。

蔡若蓮表示，大部分專業都有執業證書的要求，考慮到時代急速發展，要確保教師須與時共進，才可照顧學生學習需要、回應社會的期望。她續說，如果教師沒有持續更新其知識及技能，是對學生及教育質素不負責任，提到教師進修的範圍不止學科知識，亦涉及強制舉報虐兒法律、學童身心健康問題等。

教育局長蔡若蓮。（馮凱鍵攝）

香港現有16萬名註冊教師，蔡若蓮透露正在執業的約有7萬人，以自己為例，部分註冊教師或正從事其他與教育相關行業，亦部分正在進修或已轉行。被問到教師多久要更新一次執業證書，她稱，會就制度的執行細節與業界緊密溝通，並參考法律意見，作通盤考慮。

被問到當局是否有就制度諮詢業界及立法會，蔡若蓮說，會按需要就新攻策與業界及不同持分者溝通，惟涉及《施政報告》的內容及細節不能具體說明；又說立法會議員曾多番提出檢視教師註冊制度，相關制度並非新事物。

八大取錄非本地生限額升至50%　蔡若蓮：各校視乎條件決定取錄數量

政府於《施政報告》的附篇提出增設執業證書制度，對於為何未有在報告正文提及，陳國基說，附篇是對報告正文加以詳細解釋，強調同屬《施政報告》的一部分。蔡若蓮就說，《施政報告》是交代政府就不同政策的總體考慮，不論放在哪一部分，「最緊要係將個訊息帶出嚟。」

另外，8間資助大學取錄非本地本科生的限額由40%放寬至50%，蔡若蓮說，有關上限並非院校的收生目標，各校可視乎其宿舍數量、教學空間等條件，自行決定是否收取更多非本地生。至於五成會否已是「終極上限」，她說當局會密切留情况，考慮香港作為國際教育樞紐的建設進展等，指出措施是支持院校有更大空間及彈性，擴展收生規模。

相關字詞﹕施政報告2025 執業證書制度 教師 蔡若蓮 陳國基 編輯推介

上 / 下一篇新聞