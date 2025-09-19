施政報告2025｜16萬註冊教師7萬正執業　蔡若蓮：增執業證書確保教師與時並進　料對現職教師影響微 (16:10)

蔡若蓮表示，大部分專業都有執業證書的要求，考慮到時代急速發展，要確保教師須與時共進，才可照顧學生學習需要、回應社會的期望。她續說，如果教師沒有持續更新其知識及技能，是對學生及教育質素不負責任，提到教師進修的範圍不止學科知識，亦涉及強制舉報虐兒法律、學童身心健康問題等。

香港現有16萬名註冊教師，蔡若蓮透露正在執業的約有7萬人，以自己為例，部分註冊教師或正從事其他與教育相關行業，亦部分正在進修或已轉行。被問到教師多久要更新一次執業證書，她稱，會就制度的執行細節與業界緊密溝通，並參考法律意見，作通盤考慮。

被問到當局是否有就制度諮詢業界及立法會，蔡若蓮說，會按需要就新攻策與業界及不同持分者溝通，惟涉及《施政報告》的內容及細節不能具體說明；又說立法會議員曾多番提出檢視教師註冊制度，相關制度並非新事物。

八大取錄非本地生限額升至50% 蔡若蓮：各校視乎條件決定取錄數量

政府於《施政報告》的附篇提出增設執業證書制度，對於為何未有在報告正文提及，陳國基說，附篇是對報告正文加以詳細解釋，強調同屬《施政報告》的一部分。蔡若蓮就說，《施政報告》是交代政府就不同政策的總體考慮，不論放在哪一部分，「最緊要係將個訊息帶出嚟。」

另外，8間資助大學取錄非本地本科生的限額由40%放寬至50%，蔡若蓮說，有關上限並非院校的收生目標，各校可視乎其宿舍數量、教學空間等條件，自行決定是否收取更多非本地生。至於五成會否已是「終極上限」，她說當局會密切留情况，考慮香港作為國際教育樞紐的建設進展等，指出措施是支持院校有更大空間及彈性，擴展收生規模。