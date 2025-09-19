明報新聞網
涉燒炭與九旬父同歸於盡不果　兼職倉庫工認企圖謀殺候判 (14:30)

 一名兼職倉庫工人疑不堪財政壓力，在沙田赤泥坪村住所燒炭，同房長期臥床的九旬父親昏迷送院。被告今（19日）在高院承認一項企圖謀殺罪，案情指，他在警誡下表示自己負責支付單位租金，但事發時已欠租3個月，亦有其他債務未還清，同時擔心無人照顧父親，遂萌生與老父一同尋死的念頭。法官把案押後至10月10日判刑，為被告索取心理報告。

案情指，事主區邦強與被告區志明（現年53歲、兼職倉庫工人）、女兒和外孫女居於涉案單位，月租1.1萬元，與被告同睡一間房。事主自2022年4月跌倒後臥床不起，2023年8月4日案發當日早上8時許，外孫女嗅到單位有煙味，事主的房間門關上，她出門後問母親是否已回家，著母親檢查單位電器。

事主女兒隨後回家，並推開房門，發現地上有鍋焚燒過的木炭、一把鉗子、一個蒸架等，房間冷氣正開啟。被告行動遲緩地步出，僅表示覺得頭暈，但無交代發生何事，事主則睡在床上，仍有呼吸，事件報警。事主送院時失去意識，有一樣化碳中毒跡象，但程度不足以致命，被告則清醒送院，檢查後無異常。

被告向警方表示因財困在4日凌晨2時起燒炭，亦擔心無人會照顧有認知障礙的事主，事主曾透露不想長壽。被告並指，單位的租金由他支付，有時需問別人借錢交租；他已被頒令破產，事發時欠租3個月，尚有債務未還清。

案情續指，事主在案發同月入住老人院，於去年因冠狀病毒和肺炎逝世。被告家人得知他因照顧事主未有找全職工作，但被告從無抱怨。被告的財務狀況顯示，截至去年1月，他欠下兩筆債務，總額251,070元。

辯方求情稱，被告與家人之間從未想過討論為事主申請殘障津貼，也無向社工尋求協助，他不懂如何表達自己，心中常覺得事情無法解決。辯方呈上被告姐弟的求情信，形容被告人品好，細心照料事主；被告為犯案感後悔，認為家人已原諒他。

