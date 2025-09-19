明報新聞網
即時港聞

鰂魚涌發現懷疑戰時炸彈　晚上11時前須疏散18商廈住宅約6000人【附大廈名單】 (19:42)

鰂魚涌濱海街與英皇道交界一個地盤，有工人中午掘地期間發現一個懷疑戰時炸彈。警方指屬二戰時期炸彈，性能良好，有極高潛在危險，須於今晚（19日）11時前疏散附近18座商業和住宅大廈約1900戶、即約6000人。警方期望於凌晨2時前完成疏散，希望在完成疏散起計12小時完成處理，並於明日日間解封現場。

須疏散大廈名單：

  • 新威園A、B、C、E座
  • 中興大廈
  • 金海大廈
  • 興安閣
  • 華蘭花園玉蘭閣、芝蘭閣、翠蘭閣
  • 康橋大廈
  • 德宏大廈
  • 太古坊二期
  • 多盛中心
  • 電訊盈科大廈
  • 華蘭中心
  • 港島東中心（One Island East）
  • 香港青少年發展會德育發展中心

     

警方又指，炸彈屬二戰期間的美軍空投炸彈，炸彈完好無缺，仍有兩個引信，與2018年會展站工程發現的戰時炸彈同屬「AN-M65」型，重1000磅，內藏TNT炸藥，要原地處理，「以唔郁佢為大原則」，不會引爆。受事件影響，港鐵鰂魚涌站A及B出口一度關閉個多小時。

東區民政專員​黎旨軒指，東區全體關愛隊已投入服務，並已設服務站，區內社區會堂會於晚上8時起開放，並已預備旅遊巴接送居民往社區會堂，當局已聯絡酒店業及啟德青年驛站，雙方均願協助；灣仔關愛隊亦已候命。立法會議員梁熙到場了解事件，民政署已開放東區5個社區會堂予有需要居民暫住，如有需要會再安排開放其他社區會堂。

拆彈專家到場檢視炸彈。

地盤旁的中興大廈居民需要疏散，預計今晚不能返回寓所。住客戴先生指，今早知道發現有炸彈，但下午落樓始知可能明早才可返家，隨即返家收拾替換衣服，準備到親友家暫住。戴先生說，對於寓所附近發現炸彈抱平常心，不過適逢打風落雨不能返家「有小小麻煩」。另一名住客呂先生說今晚要上通宵班，對他沒有影響，其家人會暫住親友家一晚。

附近一間燒味店東主說，事件對生意有少許影響，「損失少少」，不過「意外嚟，無問題」，東主又說紀律部隊及政府處理得很好，疏散情况不混亂。另一名途經女街坊說，發現炸彈的地盤前身是住宅大廈，並指「層樓起左幾十年，可能個炸彈都有近百年」。

（孫華中攝）

翻查資料，涉案地盤位於鰂魚涌濱海街16至22號，前身為瑞士樓，於1959至1962年落成。2023年，恒地和太古合作收購瑞士樓及附近其他舊樓，包括濱海街16至94號及英皇道983至987A號，該強拍申請於2023年8月獲批，強拍底價約63億元，為當時本港歷來單一最大宗強拍個案。地盤目前正興建一個住宅項目。

翻查資料，2018年沙中線灣仔工地3次發現戰時炸彈，爆炸品處理課人員分別用36、24及17小時拆除炸彈。警員當時先用大量沙包和水沙包包圍空投炸彈周圍進行保護工作，以吸收炸藥燃燒時所釋放的熱力和氣壓，然後利用水力磨砂方法，在炸彈的外殼切割，再燃燒當中的炸藥。行動期間，消防亦在場戒備，以應付一旦爆炸所產生的火災。

戰時炸彈

