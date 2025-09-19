明報新聞網
即時港聞

海關檢1500萬冒牌貨　拘7人 (14:10)

海關偵破有紀錄以來最大宗網上售賣冒牌物品案件，在兩個元朗工廈單位，檢獲一批冒牌貨物，包括健康食品、手袋、手表、衣服及含有第一部毒藥的藥物，總值1500萬元，共拘捕4男3女。

海關版權及商標調查科版權高級督察康恩表示，6月初先後接獲商標持有人及市民舉報，指有網上購物平台在社交媒體出售懷疑假冒本地知名中藥品牌的健康食品，市民於網上落單後，涉案售賣冒牌貨物集團，透過速遞公司以貨到付款方式送貨。

海關經調查鎖定收款公司位於元朗工廈一個冒牌貨品儲存倉，其後再於同廈發現另一儲存倉與案有關，於本月9日採取行動，突擊搜查兩個目標單位，檢獲一批冒牌貨品，並於兩倉庫內共拘捕7人。海關在速遞公司協助下，分別於同日及12日在速遞公司元朗及青衣的貨場，再檢獲冒牌貨品的退貨包裹。被捕4男3女年齡介乎24至57歲，其中兩人為涉案公司董事，所有人現正獲保釋候查。

行動中，並檢獲約9200件冒牌貨品，包括健康食品、手袋、手表、衣服及含有第一部毒藥的藥物，市值約1500萬元，初步調查相信，該網上售賣冒牌貨物集團，以促銷形式招徠，並以一半市價出售冒牌貨品。亦發現以洗底方式令市民相信是正貨，初步調查集團在本港以外地方，將冒牌貨運送到元朗儲存倉，再由成員貼上新的運貨單覆蓋舊單，令寄貨地顯示為本港，瞞騙消費者。

