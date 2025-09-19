明報新聞網
即時港聞

內地男踢貓致其撞向乾衣機後亡　判囚5個月　官斥文明社會所不容 (13:52)

內地男學生去年來港升讀理大，疑不滿室友的布偶貓隨處便溺，腳踢貓的腹部兩下，小貓遭撞向乾衣機，送院後死亡。男生經審訊裁定殘酷對待動物罪成，今（19日）於九龍城裁判法院判囚5個月。辯方求情指，被告對室友照料小貓有意見，「用唔合適方式處理佢嘅沮喪」。裁判官批評被告犯下文明社會不容忍的行為，使小貓承受痛苦和折磨，作為極其厭惡，判監是唯一合適刑罰。

被告余令科（22歲）還押到庭聽取判刑。辯方求情指，被告在良好家庭長大，背景報告顯示他品學兼優，對案發行為感後悔，重犯風險低。辯方稱，他「內心深處」並非想踢貓，對受害小貓無負面感覺，只是對室友照料寵物的方式有意見，對貓感痛心。辯方強調，證供顯示小貓長期缺乏照料，並有脫水和膀胱炎等傷痛，基於多種原因不幸死亡，並非一兩下腳踢致死；無直接證據指控被告的行為使貓受傷不治，本案嚴重性較案例輕微。

裁判官陳志輝引述背景報告指出，被告不滿小貓隨處便溺，以腳踢方式阻止貓繼續便溺，是文明社會不容許的行為；被告的作為使貓生理和心理受痛苦，亦是文明社會的殘忍行為。陳官表示，被告案發前與室友聊天，在室友離開後大力踢貓兩下，使貓反彈撞向乾衣機，情節非常嚴重，須判阻嚇性刑罰。

陳官接納，無證據顯示小貓去世與被告的舉動有關，但貓在非常虛弱時遭踢腹部，「你（被告）嘅行為可以講非常之差」，考慮到被告經審訊後定罪，判囚5個月。陳官批准被告保釋等候定罪和判刑上訴，條件包括現金3萬元和不准離港等。散庭後，有旁聽女子操普通話大叫「下地獄吧你」。

今早判刑前，陳官一度批評辯方未向被告解釋背景報告，「任何報告逐字解釋畀被告聽，係你嘅責任，點解你唔做？」辯方指早上抵達羈留室，等候逾一小時才見到被告，未有時間解說，陳官下令休庭處理。

相關字詞﹕法庭 虐待動物 編輯推介

