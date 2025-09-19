明報新聞網
即時港聞

男警認於超市企圖偷取值逾500元貨物　判罰2000元 (13:50)

時任休班男警涉嫌於6月在秀茂坪一間超市企圖偷取逾500元貨品，並在用手推職員後逃去，他今（19日）於觀塘裁判法院承認一項企圖盜竊罪。被告在警誡錄影會面中，一度形容事件為「一宗意外」。署理主任裁判官梁嘉琪稱，被告的犯案手法在某程度上屬「有計劃」，終判處他罰款2000元。

被告黃德明（55歲，報稱公務員）承認一項企圖盜竊罪。辯方求情指，被告第一時間認罪，希望法庭判處罰款。辯方又指被告現已退休，但沒經濟問題。梁官稱，考慮到被告初犯及即時認罪，終判處他罰款2000元，但提醒他不要重犯。

案情指，被告於2025年6月28日下午步出秀茂坪樂華商場百佳超級市場時，店門閘口的防盜裝置響起。收銀處職員當時把被告帶進店內，他的個人手推車留在店外，屬於百佳的手推車則被推入店內。職員發現百佳手推車內的貨品總值244.5元，而被告已為這些貨品付款。職員其後到店外取被告的個人手推車，被告突然衝上前取車並企圖逃走。另一名職員追上前捉住他的手，被告則用手推了職員的頸一下。職員稱要報警，被告棄車逃去。

百佳經理發現被告個人手推車入面約有20件貨品，總值577.1元，而被告沒付款。被告在7月3日被捕，他在警誡錄影會面中承認沒為個人手推車內的貨品付款，而事件只是「一宗意外」，但之後又承認自己有不誠實。

控罪指，被告於2025年6月28日，在秀茂坪樂華商場百佳超級市場企圖偷竊兩包急凍三文魚柳、兩包豬肉、兩包齋燒鵝、兩包香口珠、兩罐沙甸魚罐頭、一罐甘草欖、一盒咖哩、一包蜜味金沙骨、一包赤小豆、一包泡菜、一包煙燻腸、一包三文治火腿片、一包急凍珍珠蠔、一包急凍去殼虎蝦、一包芝士片，合共港幣577.1元，而該物為百佳（香港）有限公司的財產。

