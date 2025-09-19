施政報告2025｜市民關注香港生活成本高企　李家超：會小心研究如何降低土地等成本 (11:08)

李家超形容政府處於兩難，稱香港的土地成本高企已持續多年，政府要保持土地相關政策穩定，不能有太劇烈的變動，否則會造成不確定性，並對市場造成壓力，又稱制訂政策要視乎現實。勞工成本方面，他提到政府並非透過輸入外勞來降低本地勞動人口的工資。

《施政報告》准許八間資助大學下學年（2026/27）起取錄佔核准學額50%的非本地生。有市民致電節目關注2024/25學年大部分非本地生來自內地，政府如何確保收生更多元化，同時不影響本地學生的學習質素及資源。李家超說，希望非本地生來源越闊越好，有關收生工作由大學負責，又稱各大學確認有空間吸納更多非本地生。他亦表示，政府會致力吸引更多一帶一路沿線國的學生來港留學，包括增加相關獎學金名額，同時多作推廣。

該市民同時關注香港的穆斯林友善設施不足，期望政府鼓勵私人市場推出更多相關設施。李家超承認，香港推廣穆斯林友善設施仍處於初期階段，已在今年的《施政報告》鼓勵更多餐廳取得清真認證，並設置祈禱室等。