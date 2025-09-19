明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025｜市民關注香港生活成本高企　李家超：會小心研究如何降低土地等成本 (11:08)

特首李家超今早（19日）出席香港電台英文台節目有市民致電關注香港市民面對生活成本高的問題，舉例私家醫生、大廈管理費、交通運輸等費用高企，導致不少人北上消費，問及政府如何解決成本問題。李家超回應說時談及土地成本及勞工成本，稱成本問題會影響香港的競爭力，當局會仔細研究，考慮如何降低成本，強調會小心及逐步處理。

李家超形容政府處於兩難，稱香港的土地成本高企已持續多年，政府要保持土地相關政策穩定，不能有太劇烈的變動，否則會造成不確定性，並對市場造成壓力，又稱制訂政策要視乎現實。勞工成本方面，他提到政府並非透過輸入外勞來降低本地勞動人口的工資。

《施政報告》准許八間資助大學下學年（2026/27）起取錄佔核准學額50%的非本地生。有市民致電節目關注2024/25學年大部分非本地生來自內地，政府如何確保收生更多元化，同時不影響本地學生的學習質素及資源。李家超說，希望非本地生來源越闊越好，有關收生工作由大學負責，又稱各大學確認有空間吸納更多非本地生。他亦表示，政府會致力吸引更多一帶一路沿線國的學生來港留學，包括增加相關獎學金名額，同時多作推廣。

該市民同時關注香港的穆斯林友善設施不足，期望政府鼓勵私人市場推出更多相關設施。李家超承認，香港推廣穆斯林友善設施仍處於初期階段，已在今年的《施政報告》鼓勵更多餐廳取得清真認證，並設置祈禱室等。

相關字詞﹕施政報告2025 李家超 編輯推介

上 / 下一篇新聞