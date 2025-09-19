米娜｜三號風球生效　米娜外圍雨帶漸近珠江口　帶來狂風驟雨及雷暴 (12:02)

三號風球日間大部分時間維持 將評估需否今晚改發更高信號

【09:21】天文台在上午9時20分改發三號強風信號，會在今日日間大部分時間維持。預料本港平均風速每小時41至62公里。

上午9時，米娜集結在香港以東約160公里，即在北緯22.2度，東經115.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東東部沿岸。過去數小時，米娜繼續穩定地橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸。預料受與米娜相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強。

按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:48】一號戒備信號，現正生效。熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴。過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨着米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日（19日）早上9時20分改發三號強風信號。

早上8時40分，天文台錄得氣溫28.4°C，相對濕度73%。今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多及有狂風。日間最高氣溫約32°C。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，漸轉吹西北風，風勢增強。

展望明日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。下周日（21日）風勢減弱，但仍有驟雨。下周初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。（天文台）