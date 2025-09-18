明報新聞網
即時港聞

紅磡金飾工場盜竊案警拘13男女　全數起回總值5900萬元黃金 (23:09)

【23：09更新】紅磡昨日（17日）發生的盜竊案，一間在鶴園東街的金飾加工工場清晨被10多人闖入，掠去約65公斤黃金。警方調查後，一連兩日拘捕12男1女，涉嫌盜竊及協助罪犯，已經起回全部約值5900萬元的黃金。據調查相信至少仍有5名涉案男子在逃，包括涉案工場負責人的合夥人。其妻子涉嫌協助罪犯被捕的合夥人妻子，已獲准保釋候查。警方初步不排除事件涉及商業糾紛。

西九龍總區重案組總督察許仲恒指，昨早約5時50分，紅磡鶴園東街一間位於工廈內的金飾加工工場遭17名男子闖入，他們要求單位內3人留在其中一房間，然後將65公斤黃金偷走，總值約5900萬元。工場職員聯絡僱主後，始報警求助。

案件由西九龍總區重案組接手跟進，探員昨起一連兩日在全港多區拘捕12男1女，年齡由29至60歲，涉嫌盜竊及協助罪犯，部分人有三合會背景。初步調查，該12男子均曾進入黃金工場犯案，另有5男子在逃；當中被捕的32歲本地女子則隱瞞其涉案丈夫行蹤，涉嫌協助罪犯被捕。所有被捕人由探員帶署扣查。經調查後，32歲女子獲准保釋候查。警方已起回全部總值約5900萬元的黃金。據了解，案發後工場負責人與涉案人士有溝通，有人願意先交出涉案黃金。

許仲恒指，案件中沒有人受傷，警方初步不排除事件涉及商業糾紛。另外，警方相信17名男疑犯中，1人屬於「帶頭」角色，主要拿走黃金，另外16人主要負責「撐場」、控制環境。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。據悉，案件涉金飾工場合夥人之間的商業糾紛，有人「吹雞」帶同16名黑漢登門取走黃金，他們以密碼、鑰匙等開門進入工場。

