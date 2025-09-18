施政報告2025︱擬為「1+」機制緊急藥物設特別通道　林文健望100日內完成審批 (19:20)

為加快新藥物在港註冊，政府前年推行「1+」機制，《施政報告》提到，政府將為機制增設特別通道，試行優先審批醫管局建議能應對嚴重或罕見病的創新藥。盧寵茂今（18日）出席記者會時表示，若無其他藥物選擇，或者病人有緊急需要，否則生命或身體功能將受損，即符合特別通道要求，該藥物將加速審批。他又說，目前機制下都有優先審批新藥物的做法，但依賴醫護人員自行判斷及承擔相關責任，認為情况不理想，因此希望推出特別通道規範有關做法。

盧寵茂續稱，自「1+」機制推行以來，已有14款新藥通過審批並在港註冊，涵蓋癌症、血液類疾病及慢性病藥物，當中更有7款已被納入醫管局藥物名冊，市民可以低價購買。他又說，新措施能有效快速審批新藥物以應付社會需求，如新冠疫情時加快審批疫苗，未來或在適當時候推出更多快速審批機制。

林文健則稱，署方期望新特別通道能在100日內完成對新藥物的審批程序，但強調目前仍在累積經驗階段，需繼續觀察實行時的複雜程度，不排除未來再對時間作調整。他又說，現時「1+」機制中，對新藥物有150日內完成審批標準，過去所有申請均全部達標。

被問及施政報告中提到衛生署將更新有關兒童使用社交媒體指引，會否只為空談，未能有效幫助兒童，林文健引學童健康中心數據指，青少年及兒童健康受電子屏幕使用時間及社交媒體影響，有3%學童在過去1年遭到網絡欺凌。他續指，學童或因沉迷社交媒體缺乏運動，導致過重等健康問題。

林文健表示，將成立由教育界及專科醫生等組成的專家小組，望在今年年底前召開第一次會議，以討論、制訂及推廣指引，設立標準供學校參考如何推廣精神健康。

施政報告又提到將增加基因及癌症檢測服務，以提升治療效果和減少副作用。醫管局行政總裁李夏茵表示，局方會集中在診斷、治療、舒緩及康復的服務；並稱有望引進基因治療及測試，以便選擇合適的化療藥物。李夏茵又指，現時化療服務傾向於日間，望流程更有效率，冀增加1.2萬服務人次；又稱希望加大9個手術間節數和1.4萬個基因測試。

李夏茵表示，癌病服務愈來愈複雜，術後須化療、電療及復康，因此希望為如泌尿科癌症等病人增加「癌症個案經理」；又望與基層醫療等合作，把穩定癌病個案如前列腺癌等分流到基層醫療覆診，以預留位置予新癌症病人。