明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025︱擬為「1+」機制緊急藥物設特別通道　林文健望100日內完成審批 (19:20)

新一份《施政報告》提出，將為「1+」機制中較緊急的藥物設特別通道，以便更優先處理申請。醫務衛生局長盧寵茂強調，措施讓緊急藥物能更快通過審批程序，讓市民盡快接受治療，強調並不會影響藥物的質素及安全程度。衛生署長林文健則稱，初步計劃藥物能在新通道下100日內完成審批。

為加快新藥物在港註冊，政府前年推行「1+」機制，《施政報告》提到，政府將為機制增設特別通道，試行優先審批醫管局建議能應對嚴重或罕見病的創新藥。盧寵茂今（18日）出席記者會時表示，若無其他藥物選擇，或者病人有緊急需要，否則生命或身體功能將受損，即符合特別通道要求，該藥物將加速審批。他又說，目前機制下都有優先審批新藥物的做法，但依賴醫護人員自行判斷及承擔相關責任，認為情况不理想，因此希望推出特別通道規範有關做法。

盧寵茂續稱，自「1+」機制推行以來，已有14款新藥通過審批並在港註冊，涵蓋癌症、血液類疾病及慢性病藥物，當中更有7款已被納入醫管局藥物名冊，市民可以低價購買。他又說，新措施能有效快速審批新藥物以應付社會需求，如新冠疫情時加快審批疫苗，未來或在適當時候推出更多快速審批機制。

林文健則稱，署方期望新特別通道能在100日內完成對新藥物的審批程序，但強調目前仍在累積經驗階段，需繼續觀察實行時的複雜程度，不排除未來再對時間作調整。他又說，現時「1+」機制中，對新藥物有150日內完成審批標準，過去所有申請均全部達標。

被問及施政報告中提到衛生署將更新有關兒童使用社交媒體指引，會否只為空談，未能有效幫助兒童，林文健引學童健康中心數據指，青少年及兒童健康受電子屏幕使用時間及社交媒體影響，有3%學童在過去1年遭到網絡欺凌。他續指，學童或因沉迷社交媒體缺乏運動，導致過重等健康問題。

林文健表示，將成立由教育界及專科醫生等組成的專家小組，望在今年年底前召開第一次會議，以討論、制訂及推廣指引，設立標準供學校參考如何推廣精神健康。

施政報告又提到將增加基因及癌症檢測服務，以提升治療效果和減少副作用。醫管局行政總裁李夏茵表示，局方會集中在診斷、治療、舒緩及康復的服務；並稱有望引進基因治療及測試，以便選擇合適的化療藥物。李夏茵又指，現時化療服務傾向於日間，望流程更有效率，冀增加1.2萬服務人次；又稱希望加大9個手術間節數和1.4萬個基因測試。

李夏茵表示，癌病服務愈來愈複雜，術後須化療、電療及復康，因此希望為如泌尿科癌症等病人增加「癌症個案經理」；又望與基層醫療等合作，把穩定癌病個案如前列腺癌等分流到基層醫療覆診，以預留位置予新癌症病人。

相關字詞﹕1+機制 三層應急機制 癌症 施政報告2025 編輯推介

上 / 下一篇新聞