馬鞍山錦駿苑3廈食水現瀝青　水務署：供水調度令水壓加大而揚起 (19:07)

房屋署亦於社交平台發文，指管理處自9月14日起陸續收到有住戶反映，指於單位食水內發現黑色沉澱物微粒。錦駿苑管理處得悉情況後，隨即檢查屋苑水缸，其間沒有發現異常情況，但在檢查各座沙隔時發現黑色沉澱物，隨即通知水務署跟進。

房署確認供水系統沒用含瀝青物料 今明清洗所有食水水缸

房屋署十分關注事件，昨日（17日）和今日（18日）與水務署及錦駿苑管理處的代表會面，商討和解釋處理方案。房署確認屋苑內部供水系統並沒有使用含有瀝青的物料。錦駿苑管理處已安排於今明兩天清洗屋苑所有食水水缸。

水務署說，有關物質對人體沒有危害，強調所有樣本的水質均符合香港食水標準。署方稱，已加強相關供水管濾網的過濾能力，今日（18日）已協助有需要的住戶清洗水錶，將於今明兩日清洗屋苑所有食水缸及樓宇內部喉管。

水務署亦指出，採取措施後，截至今日中午12時，客戶電話諮詢中心收到的個案數目，已從昨天的30宗大量減少至6宗，將繼續監察屋苑內的水質情况，包括抽取水樣本進行化驗，並與管理處、當區區議員及有關住戶緊密溝通。