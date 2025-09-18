明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩名內地男涉虛報學歷收入申高才通　稱因病缺席聆訊　官明言情况可疑 (18:30)

兩名內地男子申請「高才通」來港時，分別涉嫌虛報澳洲蒙納士大學學歷及虛報全年收入等，因而被控「為取得入境證而安排作出虛假陳述」等罪，兩案今（18日）在沙田裁判法院再次提堂。辯方稱，兩被告皆因病留醫內地，無法到庭應訊。裁判官指出，過往有同類案件被告獲准返回內地後，不再回港應訊，又稱被告「似乎一返到國內就有病」，情況可疑。裁判官明言，當控方稍後準備好答辯，而被告在缺乏有效原因下不到庭，便會考慮發拘捕令及充公保釋金。

其中一案被告周玉山（27歲，無報稱職業）被控一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪；另一案被告孫琪唐（47歲，無報稱職業）被控各一項「使用虛假文書」和「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪；兩人均毋須就控罪答辯。

辯方呈遞兩人的醫療資料，指他們正在內地醫院留醫，因此無法出庭，其中孫琪唐早前在樓梯跌倒，傷及髖關節。署理主任裁判官鄭紀航自言在髖關節問題「有啲經驗」，相信接受手術後不會「唔郁得」；又提到周玉山的醫療證書並無顯示他患什麼病，對兩人的情況有所懷疑。鄭官稱，當控方稍後準備好答辯，而被告在缺乏有效原因下不出庭，便會考慮發拘捕令和充公保釋金。鄭官把兩案押後至10月30日再訊，待控方索取法律意見，兩被告獲准以原有條件續保。

相關字詞﹕法庭 高才通 編輯推介

上 / 下一篇新聞