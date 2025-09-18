兩名內地男涉虛報學歷收入申高才通　稱因病缺席聆訊　官明言情况可疑 (18:30)

其中一案被告周玉山（27歲，無報稱職業）被控一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪；另一案被告孫琪唐（47歲，無報稱職業）被控各一項「使用虛假文書」和「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪；兩人均毋須就控罪答辯。

辯方呈遞兩人的醫療資料，指他們正在內地醫院留醫，因此無法出庭，其中孫琪唐早前在樓梯跌倒，傷及髖關節。署理主任裁判官鄭紀航自言在髖關節問題「有啲經驗」，相信接受手術後不會「唔郁得」；又提到周玉山的醫療證書並無顯示他患什麼病，對兩人的情況有所懷疑。鄭官稱，當控方稍後準備好答辯，而被告在缺乏有效原因下不出庭，便會考慮發拘捕令和充公保釋金。鄭官把兩案押後至10月30日再訊，待控方索取法律意見，兩被告獲准以原有條件續保。