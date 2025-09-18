明報新聞網
即時港聞

男子墮「仙人跳」遭拳打腳踢兼搶劫　涉案裝修工認罪候判 (17:25)

一名男子獲心儀的女友人邀約相見，對方更稱可與他做情侶及發生性關係，惟到達後，遭女友人的男友及其他人毆打、綁架並索取4萬元贖金，以及劫走其身上的財物。該名任職裝修工人的男友其後被捕，並在警誡下說，他當時只是收到女友通知指要「收數」，他今（18日）於高院承認搶劫等兩罪。法官陳慶偉將案件押後至9月23日判刑。  

被告黃威（41歲，裝修工人）承認一項將人強行帶走或禁錮意圖取得用以交換其釋放的贖金罪，以及一項搶劫罪。控方讀出被告的背景資料，指他於1984年出生，在香港取得中一學歷。辯方求情稱，被告被捕前的月入約為1.5萬元；被告明白他的最大求情理由是及時認罪。

案情指，男事主Alex愛上一名相識逾10年的女友人，對方於2021年9月1日曾向他借錢付房租，他亦給了400元予她；惟女友人要求更多金錢，並邀請他到油麻地一座大廈見面，她又聲稱已與被告分手，故Alex可做她男友及與她發生性關係。Alex把事件告訴其一名姨姨，着姨姨在他失聯時報警。

Alex同日下午到該大廈見女友人，但他遭被告以及其他人拖進一間房間拳打腳踢，被告更用棒球棍施襲。Alex之後再被帶進大廈內一間賓館，被蒙上眼睛及綁住雙手，其身上財物包括港幣3500元、一部iPhone、一部Samsung手機、兩張銀行卡被搶去。被告更要求他說出銀行戶口密碼，其他同場人士一度指控他提供錯誤密碼，欠債不還和強姦被告女友。

Alex為求脫身，遂稱其親人可支付4萬元。他的姨姨之後按綁匪的要求到青衣交收金錢，但同時報警，警方其後拘捕被告等人。被告在警誡下表示，女友向被告稱Alex拖欠被告朋友的債務，被告於是協助「收數」。

