前公民黨成員六四街頭噴「64」判感化令　官：警迅速破案阻煽動效應 (17:12)

被告曾建峯（50歲），被控今年6月4日在火炭峯山工業大廈外之馬路及行人路，無合法辯解而損壞屬於香港政府的財產。被告原打算不認罪受審，開審前改認罪。辯方今進一步求情稱，被告已作出賠償，而且與同類案例相比，被告的破壞方式和程度「相對輕微」，冀法庭採納報告建議，判處感化令。

江官判刑時分析，醉酒並非有效求情理由，「因為酒醉三分醒」，又指被告並非第一時間認罪，悔意有限，其行為亦可能煽動他人「嚴重破壞社會」，招致不可收拾的局面，批評被告「極為自私」，認為判監屬適當刑罰。江官同時接納本案屬單一事件、被告為人孝順和主動參加戒酒會，加上警方於事發後數小時迅速破案，使被告的行為沒帶來煽動效應等因素，決定「開恩」，按感化官建議判處12個月感化令。江官希望透過判刑發出明確信息，就被告「咁自私」、任意妄為的行為以儆效尤。

判刑後，曾建峯在庭外稱已承擔責任，希望社會上所有人，「包括掌握權力嘅人」，都能勇於承擔。對於裁判官指案中行為或能煽動他人，曾稱「6436呢幾個號碼」涉煽動與否，留待社會自行判斷。此外，曾提及，他今年6月4日早上被7至8名警員上門拘捕，「警方出動啲警力到底合唔合符比例呢.....咁亦都留待大家自己判斷」。