即時港聞

施政報告2025｜丘應樺料吉隆坡經貿辦年底運作　沙特增經貿辦待商細節 (17:16)

新一份《施政報告》提到，政府今年內將於吉隆坡成立經濟貿易辦事處（經貿辦），以加強與東盟及周邊國家的經貿推廣。商務及經濟發展局長丘應樺表示，相關工作安排已幾乎完成，料年底可以運行。他又提到，「中小企融資擔保計劃」下的九成擔保貸款申請已取消，強調八成擔保貸款申請，能提供更多資金協助中小企。

沙特增經貿辦待商細節

政府去年擬在沙特阿位伯首都利雅得增設經貿辦，惟今次《施政報告》未有提及，丘應樺今午（18日）出席《施政報告》記者會提到，相關工作仍在持續，惟有細節需時商討，而香港目前在泰國、新加坡、印尼等東盟國家設經貿辦，涵蓋層面亦足夠，未來會再觀察實際情况，決定是否需要繼續增加經貿辦數量。他又透露，政府有計劃重組經貿辦覆蓋範圍，詳情有待政府有實際行動再作公布。

《施政報告》又提及，「中小企融資擔保計劃」下的八成擔保貸款申請期，將獲延長兩年至2028年3月。丘應樺指出，中小企在八成擔保貸款下，可最高借貸1800萬，較九成擔保貸款900萬高兩倍，強調措施乎合現時實際營商環境需要，對中小企解決資金問題有更大幫助。他又透露，截至今年7月，計劃壞帳率為17.2%，其中九成擔保貸款為4.4%，八成擔保貸款則為5.4%，均較預期低，當局會繼續監控情况。

被問到《商品說明條例》加入預繳式消費等規例的進度，丘應樺又說，政府將年尾做諮詢，其間會了解業界對預繳式消費及增設冷靜期等議題的看法。此外，針對人工智能在《版權條例》的修訂，他又說政府已完成諮詢，但當中有問題需解決，需作進一步研究，稍後再交由立法會審議。
 

相關字詞﹕丘應樺 施政報告2025 經貿辦 中小企融資擔保計劃 編輯推介

