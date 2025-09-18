明報新聞網
即時港聞

警方搗破36宗詐騙案拘39人　台灣女子來港接贓被捕 (16:17)

油尖警區刑事部過去10日展開「世爵」行動，打擊詐騙及洗黑錢案件，共偵破36宗案件、涉及騙款金額高達1.52億元，其中單一損失金額最高的一案為投資騙案，外籍事主損失7400萬元。行動中39人被捕，分別涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢等罪名。其中一宗假冒官員案件，有別於過往犯罪集團要求事主交現金、戶口轉賬作「保證金」的手法，有事主被詐騙集團要求交黃金證明清白。警方呼籲市民提防各種新詐騙手法。

油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝指，今次「世爵」行動，警方於本月8日至昨日（17日）共拘捕27男12女，年齡介乎20歲至61歲，被捕人分別報稱地盤工人、司機、售貨員、無業等等，大部分為傀儡戶口持有人。警方偵破36宗詐騙案，包括投資騙案、求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案、電話騙案等。其中損失金額最高一案是網上投資騙案，案中外籍事主沒有到訪香港，但他在虛假的網上投資平台買賣黃金，轉款共7400萬港元到多個指定戶口，包括香港銀行戶口。警方拘捕一名36歲本地男子，為傀儡戶口持有人。

另外，其中一宗所涉的騙案發生於本月14日，為一宗假冒內地官員騙案。一名24歲內地女事主被指控涉及內地一宗經濟犯罪活動，為證清白，她按騙徒指示到尖沙嘴一間金舖購買價值20萬元的金條，再交給一名持旅行證件來港、假扮執法人員的47歲台灣女子。該名收取金條的女子已被暫控一項以欺騙手段取得財產罪，需要還押候審。陸指，今次騙徒指示受害人以金條代替現金交收銀行轉帳，市民要時刻提防新的騙案手法。

陸續指，為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方於檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪的時候，向律政司徵詢意見，向法庭申請加刑。油尖警區刑事部今年4月就一宗洗黑錢案成功向法庭申請加刑，案中被告借出個人銀行戶口，3日內處理390萬元犯罪得益。法庭批准控方申請並對被告加刑30%，最終被告被判24個月監禁。

相關字詞﹕詐騙 洗黑錢

