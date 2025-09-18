明報新聞網
即時港聞

施政報告2025｜園區公司設專項撥款渠道　陳茂波：董事局內加入政府代表監察　定期交報告 (15:56)

《施政報告》提出成立新的專屬法例增加政府權力，可為北部都會區園區公司設毋須經立法會審批的「專項撥款渠道」等。財政司長陳茂波說，成立專項撥款需要經立法會批准，其後注資至園區公司交由其運用，相信會在園區公司的管治體系，包括董事局適當加入政府、業界及公眾代表以作監察；園區公司亦要透過定期報告、年報等作交代。他又稱，當作招商引資時，要與企業作個別商討，故須保留一定空間及彈性，認為現階段定下具體相關條件，未必是最聰明的做法。

至於園區公司如有盈利會否向政府分紅，陳茂波說，園區公司將由政府全資擁有，是否須分紅則具彈性，視乎公司日後的發展計劃及資金需要。他舉例，機管局原本亦有給予政府分紅，但之後要發展三跑、機場城市等，當局就毋須機管局再提供。被問到如何確保政府在園區公司中主導，陳茂波說，運作時會為園區公司保留彈性，惟政府會決定園區公司的產業方向，又稱可運用法律工具、建立服務合約等確保政府主導，例如在合約中規定有哪些方面須先經政府同意才可推行等。

陳茂波：現階段不會「定死」優惠政策包內容

《施政報告》提出制訂「優惠政策包」，涵蓋直接批地、優惠地價、資助或稅務減免優惠等，以吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港。陳茂波稱，現時不會「定死」一定會提供的稅務優惠或資金上的支持，解釋會考慮相關產業及企業的技術、是否可帶動中下游產業、可帶來的經濟貢獻等，再善用土地、資金、技術人員入境等不同工具，度身訂造優惠政策包。他又說，相關企業要作出一定承諾，當局會定期跟進及評估。

對於《施政報告》提出，政府可採用直接批地等模式發展。發展局長甯漢豪說，會視乎該企業優勢、帶來的經濟效益，是否發揮重要起動作用等決定是否採用直接批地，又稱以往的直接批地包括大學用地、產業用地等，在政策局支持、特首會同行政會議審批後， 會透過土地註冊處開誠布公。陳茂波則說，行會有訂下參數、有依據地審批是否直接批地。

