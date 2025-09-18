施政報告2025︱甯漢豪：今年第四季推洪水橋「片區」試點　以「雙信封制」出售 (15:53)

甯漢豪表示，「雙信封制」除了投標者出價，亦參考計劃的質素，如大規模產業發展的效率，以及產業類型；亦會考慮提高計劃質素在標書中的評分比重。

《施政報告》又提出參考內地「1.5級開發」概念，在香港以試點形式推出「分階段開發」模式，容許初期先在新發展區建設和營運先導性的低密度設施如零售、娛樂或會議展覽等項目，再落實長遠發展，目標是為地區「預熱」。甯漢豪又指「1.5級開發」為新舉措，表示過往開發新發展區如東涌，為住宅用途，但今次為首次用在開發新發展區產業用地。

甯漢豪表示，洪水橋為第一批「片區」試點，因洪水橋站預計於2030年開通，若讓投資者在此時長期進駐或會感到為難，因此希望借「1.5級開發」，透過讓投資者簡易搭建如展銷場和室內溜冰場等項目「帶動生氣」，在地鐵站開通後再視乎投資者的長遠投資意願，若無果，土地可交由政府作永久發展用途。