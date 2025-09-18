明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025︱甯漢豪：今年第四季推洪水橋「片區」試點　以「雙信封制」出售 (15:53)

新一份施政報告提出成立「北都發展委員會」，設三個工作小組，其中一個「發展及營運模式設計工作組」，由財政司長領導，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。發展局長甯漢豪今（18日）公布將在今年第四季推出洪水橋「片區」試點，並考慮以「雙信封制」出售。

甯漢豪表示，「雙信封制」除了投標者出價，亦參考計劃的質素，如大規模產業發展的效率，以及產業類型；亦會考慮提高計劃質素在標書中的評分比重。

《施政報告》又提出參考內地「1.5級開發」概念，在香港以試點形式推出「分階段開發」模式，容許初期先在新發展區建設和營運先導性的低密度設施如零售、娛樂或會議展覽等項目，再落實長遠發展，目標是為地區「預熱」。甯漢豪又指「1.5級開發」為新舉措，表示過往開發新發展區如東涌，為住宅用途，但今次為首次用在開發新發展區產業用地。

甯漢豪表示，洪水橋為第一批「片區」試點，因洪水橋站預計於2030年開通，若讓投資者在此時長期進駐或會感到為難，因此希望借「1.5級開發」，透過讓投資者簡易搭建如展銷場和室內溜冰場等項目「帶動生氣」，在地鐵站開通後再視乎投資者的長遠投資意願，若無果，土地可交由政府作永久發展用途。

相關字詞﹕北部都會區 洪水橋 施政報告2025 編輯推介

上 / 下一篇新聞