天文台：周五早上9時至11時改發三號強風信號 (21:18)

按照現時預測路徑，米娜明日稍後至周六（20日）初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:53】按照現時預測，在華南的東北季候風與米娜的共同影響下，今晚（18日）至明日（19日）初時本港離岸海域及高地會開始間中吹強風，但本港普遍地區持續出現強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至明早9時。

【15:33】位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。

下午3時，米娜集結在香港之東南偏東約450公里，即在北緯20.1度，東經117.8度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。中心附近最高持續風速為每小時65公里。

過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日（18日）大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，米娜會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

米娜的外圍雨帶正影響廣東沿岸。隨着米娜進一步靠近，預料本港明日（19日）風勢增強，驟雨逐漸增多，周六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

根據中央氣象台，米娜會逐漸向廣東中東部一帶沿海靠近，明日中午至晚上在廣東惠來至台山一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

【08:20】上午8時，天文台錄得氣溫28.9°C，相對濕度77%。酷熱天氣警告現正生效。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫約34°C。稍後局部地區驟雨較多及有雷暴。吹和緩東至東北風。

展望明日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。下周初天氣短暫好轉。下周中期天氣顯著轉壞。（天文台）