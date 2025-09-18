紫荊黨前成員涉欺詐案　辯方結案稱多名證人說法有出入 (13:14)

被告李佳斌（30歲、報稱商人）案發時為紫荊黨成員及擔任該黨辦公室副主任。他被控於2021年8月至11月期間，在香港以欺騙手段，向李山和汪韌聲稱收購「共同走過有限公司（下稱「共同走過」）需46.8萬元，誘使汪韌將該款項交付，從而獲益或令汪韌蒙受不利，涉款19萬元。

控方案情指，案發時被告向紫荊黨主席李山建議收購一間獲豁免繳稅的慈善公司，方便日後紫荊黨接受社會捐獻。其後被告向李山報價「共同走過」的收購價為46.8萬元，李山安排成員汪韌將款項交予被告支付賣方，事後得悉真實收購價約為27萬元；辯方案情則指，被告已如實匯報收購價，李山更改收購價為46.8萬元。

暫委裁判官處理控辯雙方結案陳辭，控方不作結案陳辭，辯方採用其書面陳辭，並口頭補充指，3名控方證人就有關紫荊黨收購「共同走過」的資金來源，在證供方面有出入，李山供稱他是主席故不管財務，成員伍俊飛指他沒有就本案支付任何款項，汪韌卻指3人均有份墊支涉案款項，顯示存有疑點。