男子曾非禮胞妹　服刑後性侵親生女　判囚13年 (13:11)

從事科技資訊的被告T.S.O.（現年45歲）被裁定1項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、3項非禮罪及1項強姦罪罪成。法官引述事主的創傷報告，指事件對她的情緒、心理狀況、學業、人際和家庭關係均造成深遠影響，符合創傷後壓力症的抑鬱症狀。X的自我認知扭曲，對男性過度警覺，輕率進入高風險的關係，出現自殺念頭；報告認為X需接受全面和長期的心理治療。

法官引述辯方求情指，被告8歲時隨父母從內地來港，父母離婚後與母親相依為命，被告未能適應香港生活，在校曾遭欺凌，導致他性格孤僻、沉默寡言。被告努力考獲資訊科技相關資歷，事件揭發前會帶一家外遊，現在他輸掉家庭，前妻已與他人重組家庭，與X一樣不會再接觸被告。

法官判刑指，被告2003年22歲時曾非禮睡夢中的女童，女童為她胞妹，被判囚9個月，想不到十多年後對女兒下手，作更卑劣可恥行為。呈堂片段顯示被告與家人有過愉快融洽的日子，可惜他無珍惜，失去家庭是咎由自取。法官斥被告利用自己的地位多次犯案，其間無使用保護措施，他不認罪令X要上庭回憶事發經過，加上他有案底，皆屬加刑因素。法官以12年監禁為強姦罪量刑起點，不給予減刑因素，下令當中的1年刑期，與其餘4罪分期執行，被告須入獄13年。

控方案情指，X在2010年出生，案發時介乎2016年至2020年間。首罪發生時，被告要求X一同觀看色情影片，並摸她的胸部，着她日後模仿片中動作，之後帶X共浴非禮，又要X為他口交至射精。次罪和第三項控罪發生時，被告着X入房為他口交和把她強姦。某天X與被告、弟弟和祖母到餐廳用膳，被告伸手摸X大腿內側數分鐘；他亦曾被前妻目睹伸手入X的短褲和非禮X胸部。