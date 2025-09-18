施政報告2025｜李家超：派消費券支出相當於興建啟德體育園　財赤下留預算增工程創就業 (09:40)

施政報告發表前夕，外界一直有聲音希望重派消費券，惟新一份施政報告並無提到，特首李家超今（18日）於電台聯播節目中亦被問及為何無派消費券，他指，若向全民派發5000元消費券須動用300億，相當於啟德體育園的造價。李家超表示，有見私人工程減少，減少建造業工作機會，希望將用作派發消費券的同等支出，用於其他政府工程，增加就業機會。
「300億係咩概念呢，我起一個啟德體育園就係300多億，咁即係話我用一次過嘅措施去做一個消費券，定係喺而家嘅財政有壓力嘅時候，我用好呢300億去做其他嘢？」—特首李家超
於電台節目上，市民吳先生稱現時街道上有不少吉舖，赤柱已沒有外國旅客，「好多瓣都唔掂」，期望政府居安思危推動經濟。李家超指出，訪港旅客人數有上升，相信吉舖與經濟轉型及電商有關，形容已成為常態，故要使用另一心態去處理，稱在洗牌過程後的一段時間會穩定下來。
以兒時流淚經歷籲港人保持自信
李家超指，香港現時正在經歷產業轉型，強調只是過渡期，又引用人才競爭力等數據及排名，指本港在各方面都有進步，冀市民知道香港正向好發展。
李家超又憶述在學時一段落淚的經歷，稱當時「件白恤衫有一點，佢（老師）就話：『李家超，你今日件白恤衫有一點黑色』，我就（做得）好唔好，喊呀」，其後老師提點他「你唔應該咁樣諗，你成件衫都白㗎，不過下次就防範呢一點。」李家超冀以此說明冀港人保持自信，「我地當然有弱點，但我地仲有好多好嘅地方，唔好令到自己太過悲天憫人⋯⋯如果無咗自己嘅自信心，係無得競爭。」