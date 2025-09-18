施政報告2025｜李家超：派消費券支出相當於興建啟德體育園　財赤下留預算增工程創就業 (09:40)

於電台節目上，市民吳先生稱現時街道上有不少吉舖，赤柱已沒有外國旅客，「好多瓣都唔掂」，期望政府居安思危推動經濟。李家超指出，訪港旅客人數有上升，相信吉舖與經濟轉型及電商有關，形容已成為常態，故要使用另一心態去處理，稱在洗牌過程後的一段時間會穩定下來。

以兒時流淚經歷籲港人保持自信

李家超指，香港現時正在經歷產業轉型，強調只是過渡期，又引用人才競爭力等數據及排名，指本港在各方面都有進步，冀市民知道香港正向好發展。

李家超又憶述在學時一段落淚的經歷，稱當時「件白恤衫有一點，佢（老師）就話：『李家超，你今日件白恤衫有一點黑色』，我就（做得）好唔好，喊呀」，其後老師提點他「你唔應該咁樣諗，你成件衫都白㗎，不過下次就防範呢一點。」李家超冀以此說明冀港人保持自信，「我地當然有弱點，但我地仲有好多好嘅地方，唔好令到自己太過悲天憫人⋯⋯如果無咗自己嘅自信心，係無得競爭。」