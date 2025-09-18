施政報告2025｜北都立專法專項撥款如何避免利益傾斜？　李家超：本港資訊透明　立法會有監察 (08:50)

被問到加快審批過程會否繞過立法會撥出土地及資金，立法會如何做好監察，李家超說，強調並非不經立法會審議，而是簡化程序，舉例以往每次成立法定公司都要成立一條新法例，但如果先成立「框架法例」，再以附屬法例成立法定公司，就可減少重覆審議，又稱專屬法例亦會經立法會審議。

《施政報告》亦提出「按實補價」，容許發展商以「實際興建樓面及實際用途」釐定應繳補地價，及考慮容許可按實際開發規模分階段補繳地價。被問到會否浪費土地發展潛力、政府會否考慮設下限，李家超稱，不可只看價錢、要講價值，認為不可只單一考慮發展商是否進駐所有樓面面積，舉例若土地用作興建生產線，即使樓面面積未必很高，但可帶動高端職位及上下游企業。