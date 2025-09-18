明報新聞網
即時港聞

施政報告2025｜北都立專法專項撥款如何避免利益傾斜？　李家超：本港資訊透明　立法會有監察 (08:50)

特首李家超昨發表任內第四份《施政報告》，提出以新的專屬法例增加政府權力，可簡化法定程序、修改土地發展規模，為園區公司設毋須經立法會審批的「專項撥款渠道」等，加快北部都會區發展。對於有意見認為，政府不能為吸引企業落戶而一切讓利，李家超今早於聯合電台節目中強調，政府會視乎整個項目為香港帶來的整體利益及價值，考慮帶動的就業、對周邊行業的經濟價值、是否可帶來長遠策略貢獻，加上資訊透明，政府會多就北都項目向市民解說，立法會亦會作出監察。 

被問到加快審批過程會否繞過立法會撥出土地及資金，立法會如何做好監察，李家超說，強調並非不經立法會審議，而是簡化程序，舉例以往每次成立法定公司都要成立一條新法例，但如果先成立「框架法例」，再以附屬法例成立法定公司，就可減少重覆審議，又稱專屬法例亦會經立法會審議。

《施政報告》亦提出「按實補價」，容許發展商以「實際興建樓面及實際用途」釐定應繳補地價，及考慮容許可按實際開發規模分階段補繳地價。被問到會否浪費土地發展潛力、政府會否考慮設下限，李家超稱，不可只看價錢、要講價值，認為不可只單一考慮發展商是否進駐所有樓面面積，舉例若土地用作興建生產線，即使樓面面積未必很高，但可帶動高端職位及上下游企業。

相關字詞﹕施政報告2025 李家超 北部都會區

