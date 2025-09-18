明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025｜議員促為輸入外勞設熔斷機制　李家超指會不斷檢視市場情况 (11:32)

特首李家超今（18日）出席立法會施政報告答問會。不少議員關注政府會否收緊輸入外勞。亦有議員提出設「熔斷機制」，停止部分失業率高的行業輸入外勞。李家超強調會不斷檢視情况，並打擊濫輸外勞和黑工。

民建聯立法會議員梁熙表示，目前餐飲業、建造業失業率達7％，高於2008年金融海嘯時水平，形容本地勞工處於「水深火熱」之中，關注政府會否設計熔斷機制，當失業率達某水平就停止相關行業引入外勞，確保本地就業優先；勞聯立法會議員林振昇就關注，當失業率上升時，政府會否有保就業措施，如針對部分行業設外勞人數上限。李家超強調，勞福局會密切動態留意市場情况，同時打擊濫用個案及黑工，確保勞工市場穩定。

李家超表示，本地就業優先是政府明確的立場，但今年的勞工市場人數只有344萬人，仍較2018年達高峰時367萬少約廿萬，勞動人口又存在老齡化問題，如前年60歲以下勞動人口減少30萬；再者，目前處於經濟轉型期，部分行業經營有困難，若政府不提供幫助，或令企業倒閉致不少人失業，成為更大問題，因此有必要推動「補充勞工優化計劃」。

民建聯立法會議員梁熙表示，目前餐飲業、建造業失業率達7％，高於2008年金融海嘯時水平，形容本地勞工處於「水深火熱」之中，關注政府會否設計熔斷機制，當失業率達某水平就停止相關行業引入外勞。（曾憲宗攝）

民建聯立法會議員梁熙關注政府會否設計熔斷機制，當失業率達某水平就停止相關行業引入外勞。（曾憲宗攝）

應對輸勞非「鐵板一塊」

李家超強調，針對外勞情况不可「鐵板一塊」、不理現况，勞福局會動態留意市場，嚴格審批任何輸入勞工申請，同時致電求職者了解其求職情况。惟政府首要工作是打擊濫用情况和黑工，保安局將加強有關工作。他又說，《施政報告》最新針對侍應及初級廚師輸入外勞申請，若措施有效，則可證明有關做法可持續進行；否則政府會繼續審視其他可行方法。

勞聯立法會議員林振昇就關注，當失業率上升時，政府會否有保就業措施，如針對部分行業設外勞人數上限。（曾憲宗攝）

勞聯立法會議員林振昇就關注，當失業率上升時，政府會否有保就業措施，如針對部分行業設外勞人數上限。（曾憲宗攝）

施政報告提出防止濫輸外勞的新措施，包括要求僱主本地招聘時間由4周延長至6周，其間每周參與一次勞工處實地招聘；改按申請職位計算本地全職僱員與外勞的2：1人手比例。

勞工界議員周小松則指，打擊濫用輸入勞工計劃措施現時只涵蓋侍應及初級廚師，目前又有數千個外勞配額批准，關注政府為何只向兩個工種施加限制，以及會否考慮把措施擴展到所有工種。李家超回應稱，兩個工種佔外勞人數一半，重申當局會視乎數字及實際情况，若其他工種有濫輸外勞，而打擊措施有效，就會採納措施保障本地就業。李家超又表示，人力預算中期檢討已開始，亦要求勞福局先就失業率較高的工種先蒐集資料，稱會「動態留意情況」。

李家超早上出席電台聯播節目時指，新措施針對的兩個行業，佔輸入勞工的一半，強調當局不容濫輸外勞。

相關字詞﹕施政報告2025 李家超 外勞 編輯推介

上 / 下一篇新聞