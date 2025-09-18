施政報告2025｜議員促為輸入外勞設熔斷機制　李家超指會不斷檢視市場情况 (11:32)

民建聯立法會議員梁熙表示，目前餐飲業、建造業失業率達7％，高於2008年金融海嘯時水平，形容本地勞工處於「水深火熱」之中，關注政府會否設計熔斷機制，當失業率達某水平就停止相關行業引入外勞，確保本地就業優先；勞聯立法會議員林振昇就關注，當失業率上升時，政府會否有保就業措施，如針對部分行業設外勞人數上限。李家超強調，勞福局會密切動態留意市場情况，同時打擊濫用個案及黑工，確保勞工市場穩定。

李家超表示，本地就業優先是政府明確的立場，但今年的勞工市場人數只有344萬人，仍較2018年達高峰時367萬少約廿萬，勞動人口又存在老齡化問題，如前年60歲以下勞動人口減少30萬；再者，目前處於經濟轉型期，部分行業經營有困難，若政府不提供幫助，或令企業倒閉致不少人失業，成為更大問題，因此有必要推動「補充勞工優化計劃」。

民建聯立法會議員梁熙關注政府會否設計熔斷機制，當失業率達某水平就停止相關行業引入外勞。（曾憲宗攝）

應對輸勞非「鐵板一塊」

李家超強調，針對外勞情况不可「鐵板一塊」、不理現况，勞福局會動態留意市場，嚴格審批任何輸入勞工申請，同時致電求職者了解其求職情况。惟政府首要工作是打擊濫用情况和黑工，保安局將加強有關工作。他又說，《施政報告》最新針對侍應及初級廚師輸入外勞申請，若措施有效，則可證明有關做法可持續進行；否則政府會繼續審視其他可行方法。

勞聯立法會議員林振昇就關注，當失業率上升時，政府會否有保就業措施，如針對部分行業設外勞人數上限。（曾憲宗攝）

施政報告提出防止濫輸外勞的新措施，包括要求僱主本地招聘時間由4周延長至6周，其間每周參與一次勞工處實地招聘；改按申請職位計算本地全職僱員與外勞的2：1人手比例。

勞工界議員周小松則指，打擊濫用輸入勞工計劃措施現時只涵蓋侍應及初級廚師，目前又有數千個外勞配額批准，關注政府為何只向兩個工種施加限制，以及會否考慮把措施擴展到所有工種。李家超回應稱，兩個工種佔外勞人數一半，重申當局會視乎數字及實際情况，若其他工種有濫輸外勞，而打擊措施有效，就會採納措施保障本地就業。李家超又表示，人力預算中期檢討已開始，亦要求勞福局先就失業率較高的工種先蒐集資料，稱會「動態留意情況」。

李家超早上出席電台聯播節目時指，新措施針對的兩個行業，佔輸入勞工的一半，強調當局不容濫輸外勞。