施政報告2025｜行會成員紛表支持　指有助加快北都建設 (08:00)

身兼新民黨的主席葉劉淑儀見記者時表示，行會非官守議員全力支持《施政報告》，又否認北都的政策調整出於市場反應欠佳，認為北都一定要拆牆鬆綁、提供特別優惠和制定新法例，以加快發展和競爭力。

身兼立法會議員的陳健波則提及由特首主持的「北都發展委員會」及3個工作組可提升決策層次，加上簡化行政流程、訂立專屬法例，相信可加快北都發展。

至於針對公務員表現的「部門首長責任制」，葉劉淑儀不認為難區分行政責任和政治問責官員的政治責任，並指局長難為各部門錯失負責，若部門重複犯錯或程序不當，應由署長負責。她稱過去問責程序繁複，基本上公務員涉刑事問題等行為不檢才要負責，新制有助提升整個部門責任感。陳健波則認為，責任制及強化公務員評核機制可真實反映公務員表現，冀賞罰分明，激勵公務員「負責任、敢做肯做」文化。

行會非官守議員陳清霞則指，報告貫穿深化改革、心繫民生等主題，對接國家發展戰略，發揮一國兩制優勢；作為行會成員將正確把握《施政報告》，全力支持特首和特區政府施政，促進社會共識。

陳清霞指加快發展北部都會區是重中之重。她指香港經濟轉型升級，北部都會區建設至關重要，是經濟發展和科技創新的重要引擎。她指今次《施政報告》針對性提出 ，透過簡化行政措施加快審批、開發及建設，制定專項法例全面推動市場參與發展。尤其是強化組織領導實施，並由特首親自掛帥，提升決策層次，下設三個工作組，加強督導、統籌和協調，整合力量全力推動。

對於《施政報告》提出推動人工智能產業發展，陳清霞指AI是香港科技發展的核心所在，指政府提出一系列政策措施，如成立AI效能提升組，推動政府部門科技革新，提升政府效能，並相信這可培育本港及吸引國內外AI人才。

