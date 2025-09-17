明報新聞網
即時港聞

施政報告2025｜凹頭沙埔一帶擬提高私樓比例　消息人士料附近鐵路站落成後增發展空間 (19:48)

《施政報告》亦提及部分北部都會區發展的土地情况，包括提出開展凹頭土地用途檢討，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區。政府消息人士表示，沙埔一帶在以往曾做棕地研究，而港鐵北環線凹頭站料在2034年開通下，相關用地有進一步發展空間，可由以往的16公頃，連同周邊地方擴至發展至30公頃的「新發展區」。

消息人士表示，料相關發展區在2034年有人口進駐，而原定沙埔一帶用地全用於發展公共房屋，政府現認為可以引入更大比例的私營房屋。《施政報告》提出會委託港鐵公司檢討用地，明年公布結果，消息人士表示，交由港鐵研究是由於港鐵在該範圍有工程、較熟悉情况，最終新發展區內的私人物業不一定會交代港鐵發展。

在新田科技城方面，創新科技及工業局已就相關的創科產業發展計劃完成顧問研究。《施政報告》表示，政府會在今年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。

消息人士透露，屆時料會交代新田科技城內不同產業分佈劃分的建議地圖；而新田科技城內最先發展的，將是科技園公司在該處約20公頃土地。消息人士預料，科技園新田科技城園區仍待處理收地等流程，會分批發展，首批數公頃土地料最快在2026年尾可供應予園區發展。

施政報告2025 北部都會區

