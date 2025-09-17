施政報告2025｜旅發局稱遊艇旅遊具經濟發展潛力　可吸高消費旅客 (18:54)

旅遊業監管局主席馬豪輝則表示，《施政報告》貫徹落實「無處不旅遊」，涵蓋多個促進本港旅遊業多元及持續發展措施，包括推動「盛事旅遊」及「遊艇經濟」等，相信會為旅客帶來更多元化的旅遊體驗。他又說，相關措施可帶動本地經濟活動，為旅遊業開拓新客源市場及機遇，期望業界把握機遇、積極創新，設計出新的旅遊產品及服務。

《施政報告》又提到，政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，包括提升郊野公園配套、建造樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等設施。昂坪360表示，正與旅遊事務署及漁農自然護理署密切溝通，籌備計劃於秋季推出的「360行山通行證」，屆時賓客可登入專屬網站，瀏覽昂坪市集附近多個推薦行山路線及景點，並可於完成路線後打卡換取獎品；同時亦會推出行山纜車套票。

