施政報告2025｜旅發局稱遊艇旅遊具經濟發展潛力　可吸高消費旅客 (18:54)

新一份《施政報告》今（17日）出爐，當中提到政府將發展遊艇經濟，包括推動「粵港澳遊艇自由行」、設立「遊艇動態監察系統」及與廣東省商討「港艇北上」和「北艇南下」措施。旅發局主席林建岳表示，遊艇旅遊是全球的新興產業，擁有巨大經濟發展潛力，可吸引高端旅客來港，同時加強與大灣區城市聯繫及合作。他又說，若配合政府推動「盛事旅遊」及「生態旅遊」發展，如推動特色地方主題深度遊等，提供切合遊客旅遊習慣及喜好的體驗，將可以「全方位擦亮香港旅遊的金漆招牌」。
旅遊業監管局主席馬豪輝則表示，《施政報告》貫徹落實「無處不旅遊」，涵蓋多個促進本港旅遊業多元及持續發展措施，包括推動「盛事旅遊」及「遊艇經濟」等，相信會為旅客帶來更多元化的旅遊體驗。他又說，相關措施可帶動本地經濟活動，為旅遊業開拓新客源市場及機遇，期望業界把握機遇、積極創新，設計出新的旅遊產品及服務。
《施政報告》又提到，政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，包括提升郊野公園配套、建造樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等設施。昂坪360表示，正與旅遊事務署及漁農自然護理署密切溝通，籌備計劃於秋季推出的「360行山通行證」，屆時賓客可登入專屬網站，瀏覽昂坪市集附近多個推薦行山路線及景點，並可於完成路線後打卡換取獎品；同時亦會推出行山纜車套票。