施政報告2025｜推「按實補價」加快北都發展　消息指只適用於非住宅用地 (18:42)

關於「按實補價」餘下地價的支付限期，政府消息人士表示，發展商須於首期發展完成後的10年內，決定是否繼續發展餘下的四成樓面，如不欲發展，政府會將相關的基建用地儲備轉撥予其他發展商發展；餘下四成地價會按屆時的價格釐定。在「按實補價」安排下，消息人士說會有轉讓限制，參與計劃的發展商不得將土地賣散，以免餘下的四成土地將來難以發展、未能「地盡其用」。消息人士又解釋，把須付地價定在六成水平，因為不想發展規模太小，同時要在確保發展商有足夠資金流動之間取平衡。

被問到容許發展商先付部分地價會否影響政府收入，政府消息人士指，業權人在處理發展時「未必想一步到位」，如一開始要補十足地價或會令其「情願不做」、使土地閒置，將不能產生經濟效益。消息人士解釋，「按實補價」安排是考慮到現時經濟環境不景，同時亦考慮到一些產業發展的資金周轉需要。

