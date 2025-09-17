Now TV年初因系統故障中斷收費服務一周　通訊局裁定投訴成立發強烈勸諭 (17:55)

通訊局接獲投訴包括Now TV於2月27日宣布收費電視服務已全面修復，但部分投訴人仍未能通過機頂盒接收或觀看相關頻道；中斷服務期間，投訴人須等候長時間才可聯絡Now TV客服代表；及Now TV未有及時通知客戶有關情况及安排，亦未有就此解釋。

通訊局審視投訴細節及Now TV陳述，表示服務中斷源於Now TV負責傳送直播和自選影像頻道的硬件系統發生故障，故155條頻道從2月25日上午開始中斷服務。局方指，Now TV修復系統後，系統已分別於2月25日及27日恢復運作；但即便完成修復，系統超出負荷仍引致接收問題。Now TV遂於26日至3月3日期間補救，部分投訴人終在服務中斷超過43.4 小時後，才能透過機頂盒陸續恢復接收頻道。

通訊局再指，儘管Now TV已於中斷服務期間加派人手處理急增的用戶查詢，但仍需時為用戶提供技術支援，故有部分用戶要等待較長時間才可聯絡客服代表；Now TV已透過其網站、官方社交媒體帳號、及母公司旗下其他品牌的社交媒體平台發布信息， 通知客戶服務中斷事宜。

通訊局表示因接收問題影響，Now TV未能達到99%服務提供率的最低要求，故就此裁定投訴成立，認為Now TV違反《電視技術守則》第3.6段和牌照條件第30條的規定。通訊局經考慮個案情况後，決定向Now TV發出強烈勸諭，敦促其嚴格遵守《電視技術守則》和牌照的相關條文；依照《電視技術守則》 計算服務提供率；改善對用戶服務提供的監控能力；及改善日後就同類事故向用戶發布消息的機制。