即時港聞

施政報告2025︳李家超：北都優惠政策包內容尚待研究　會確保各特別措施符合香港整體利益 (17:32)

特首李家超於第四份《施政報告》提出加快發展北部都會區，將成立由他領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，並會拆牆鬆綁簡化行政程序，及訂立加快發展北都的專屬法律。

被問到如何防止北都成為「特區中的特區」、避免利益過於傾斜，李家超說，政府及商界共同發展是「必然要走的路」，稱會確保當中所有利益，是符合香港法律及整體利益。新成立的發展及營運模式設計工作組將為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司，他認為，若北都只由一間公司管理， 並不符合對香港最好的利益，亦形容大家或有擔心，故要引入競爭。

至於政府將制訂促進產業和投資的「優惠政策包」，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，被問到會否對相關企業收取低於標準稅率的稅項，李家超說，實際優惠內容要待財政司研究，但指出會符合國際稅務要求。他形容，政策包是政府的工具包，放置不同的「工具」，即代表在不同領域的政策都準備好，有助搶企業時更快「拍板」。李家超引述有企業曾稱，香港沒有一些其他地方提供的優惠政策，故他不希望輸給程序，「唔會讓我工具箱少咗個工具」。

李家超：北都發展已進入加速期 　「部隊」可真正出發　

李家超又重申，北都發展具戰略地位，盡快發展對整個香港都好，形容北都將協助香港「再升呢」，稱自己對此心急如焚，故要紮牆鬆綁，透過專屬法律推動加快，強調會列明專屬法律商用範圍，而絕大部分本港法例均適用於北都發展。

政府曾就北都發展設立督導委員會，對於發展委員會與督導委員會有何分別，他說，上任後發現，要所有政策局都參與一個大型項目，需要由督導委員會指導及分配職務，而現時規劃出台大致已公布。 他形容，過去3年是「舖墊階段」、分配工作及建立一個「部隊」，現時「部隊」可真正出發，去建立產業及創造更大回報的項目，目前已進入加速期。

相關字詞﹕施政報告2025 北部都會區 李家超 編輯推介

