即時港聞

元朗區議員施駿興涉非禮及與女童非法性交　事主稱被告趁話劇表演索電話 (17:04)

身兼立法會議員馬逢國助理的元朗區議員施駿興，17年前在話劇排練結識11歲小學女生，之後涉非禮對方，並在對方13歲時發生性行為，區院審訊今（17日）繼續。事主供稱，被告在小休時向她索取電話號碼，她考慮後答允。辯方指被告不會明目張膽，當著所有人面前索取女生電話，情况如同被告不會在校門前等她放學。法官陳廣池質疑兩個情景不一樣，被告索取電話「又唔係女校男生嘅情况」，屬於兩碼子的事，認為辯方提問對證人不公。

事主X第三日作供，她稱2008年在校慶話劇表演認識被告施駿興，被告是導師向展鴻的助手。她表示劇本仿照電影《朱古力獎門人》，她飾演工廠工人，只記得被告和其他助手帶領小組遊戲，不記得具體排練過程。

X表示，被告常趁機靠近她，她間中望向被告，發現被告「借啲意」望她。辯方要求X形容被告的視線，她稱說不出例子，但記得被告的眼神。她指每次上課，習慣先在椅子放下書包，被告會將橙汁放在椅子旁；她見被告眼神示意，便自行拿走橙汁。辯方盤問指，演戲重視自由發揮，被告如何知道她的座位。她表示老師或事先編排好座位，也可能是巧合。辯方質疑她庭上「一路講，一路作」，她不同意。

X表示，被告在排練小休向她索取電話號碼，稱放學後會聯絡；她遂答允被告，「我當時有個期待」。她表示從出生至讀小六，除了家人之外沒有男性朋友，她覺得可以和被告交友，所以願意給予電話。辯方質疑，被告不會在當著學生或導師的面，向她索取電話，如同被告不會在校園正門前接她放學。法官陳廣池打斷指，辯方套用了兩種情景，明目張膽的程度不同，提問對證人不公。

X早前供稱，得知被告參選區議會而決定報警。辯方問她是否知道，被告曾主持推廣大灣區的節目《灣區生活一小時》、介紹港車北上的《Chill爽自駕遊》等，X一概表示不知道。聆訊明續。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

