紫荊黨成員涉藉收購慈善團體時欺詐　自辯稱黨主席欲收千萬「國安公署」捐獻 (16:43)

被告李佳斌（30歲）案發時為紫荊黨辦公室副主任。被告自辯稱，2021年3月他為香港長者文化交流促進會的副秘書長，同年經該會會長介紹下認識李山。其後李山透露，紫荊黨將收取一筆1000萬元捐獻，惟該黨不便收款，最好由慈善公司收款以開出免租發票。惟被告當時沒有渠道找到潛在賣家，故求助會長人脈，並在對方幫助下聯絡到賣方。

其間李山邀請被告到港島香格里拉內咖啡店與一名劉姓男子見面，對方一見面送贈一盒茶葉，令被告印象深刻，因為該盒茶葉有標示為「中南海特供」。被告一度以為對方是中央軍委的人員，後來對方聲稱自己是國安公署委派人員，並且是金主方代表。3人第二次見面，劉確認收購「共同走過」，並稱公司名稱改得好。被告另指，他不清楚獻金背景，只知由「官方單位」捐獻。

被告供稱，他與「共同走過」賣方確認收購價為20萬元，即時報價給李山及劉。但不知為何，最終李山在該黨會議中公布收購定價47萬元。被告墊付1萬元按金，其後根據指示，從成員汪韌收到20萬元後交予賣方代表，對方沒有提供收據文件，然後再從汪韌收到26萬後交給劉。被告堅稱「我冇私吞」，並稱他墊付1萬元至今仍未收回。惟後來該筆捐獻不知何時才能入帳，李山對他說「共同走過」已無實際用處，要求被告還款，「共同走過」則留給被告管理。