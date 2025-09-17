明報新聞網
即時港聞

施政報告2025｜李家超：部門首長責任制可減社會疑慮　過往有問責官員表現欠佳要換人 (17:27)

新一份《施政報告》提到，政府將建立「部門首長責任制」，當發現執行部門的公務員存在缺失，會按兩級制展開調查並會按缺失輕重，對公務員作相應行政或紀律處理，包括不獲增薪、降級、及革職等。特首李家超強調，過去部門首長及其他公務員均需對工作表現問責，新措施能更節省尋找部門處理公務員缺失問題，同時減少社會對政府處理方案的疑慮。

李家超表示，過去當公務員存在缺失，但因未有制度處理問題，令社會或產生「會唔會有人查佢？」、是否公道、有沒有後果等疑慮；政府亦需挑選合適人選作調查，當政府「諗咗出嚟」，社會又會問「點解係呢個」，「部門首長責任制」將提供獨立調查隊統一處理，。李家超認為，獨立調查隊熟悉政府運作且「隨時準備」，能解決上述相關問題，增加政府透明度及市民信心。

李家超又提到，過去有政治問責官員，因表現未令他滿意，需換上更好的官員。翻查資料，前文化、體育及旅遊局長楊潤雄及運輸及物流局長林世雄於去年12月被免職。

被問到「部門首長責任制」會否增加部門首長憂慮，導致政府人才流失。李家超明言，若「他們這樣想，就應該離開」，沒有資格當部門首長。他又重申，不會取代現有任何問責機制，而大部分公務員均敬業，新的問責制度將提高他們的績效。


 

