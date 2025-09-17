九旬醫Botox針誤殺案　警憶述被告曾向事主供藥治應對哮喘 (16:35)

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲）。控方今繼續就被告有否干犯涉案行為舉證，並傳召現職土木工程師、時任輔警陳偉傑作供，陳指案發前一天約下午5時06分，他與軍裝警員劉樹生到涉案診所處理一宗患者暈倒的個案，事主送院前，被告的妻子拿出事主手袋，被告的兒子、同為醫生的李明昇則曾問是否需跟車前往醫院。

劉樹生供稱，他在診所詢問被告有關事主的情況、有否為她提供任何藥物或打針，被告表示事主因哮喘發作求醫，遂給她半片藥。當被問到餘下藥片如何處理時，被告表現不適，沒有回答。李明昇則補充，原先他與母親在尖沙咀逛街，在下午4時46分突接獲被告來電求助，遂前往診所協助急救和報案。

辯方盤問下指，警務人員應就刑事案件中的對話，在記事冊中抄錄下來，但內容只有李明昇的部分，劉同意，稱因被告表現不適，因此準備記錄之際，決定先為他斟水，而且「嗰一刻我唔同意係一個罪案現場」。法官郭啟安問到，據記錄劉的口供於11月14日錄取，劉如何記得與被告的對話，劉稱是憑即時記憶。聆訊明續。