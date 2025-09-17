明報新聞網
即時港聞

施政報告2025︳陳茂波：務求北都發展成果早日惠及市民　陳國基稱惠民措施確實回應社會訴求 (15:46)

特首李家超今（17日）發表任內第四份《施政報告》。財政司長陳茂波表示，香港正處於轉型期，報告涵蓋短、中、長措施及政策，令政府有清晰的目標同藍圖。政府將新設由李家超領導「北都發展委員會」，陳茂波稱，北都是轉型的「重要引擎」，樂見措施落實，會全力以赴，務求讓北都的基建、交通、社區建設與產業發展相互配合，加快提升經濟發展動能，讓發展成果早日惠及市民。

政務司長陳國基則表示，是次《施政報告》有5項重點，包括成立加快推展北部都會區、成立「AI效能提升組」，推動政府部門應用工智能、建立「部門首長責任制」、國際教育樞紐建設，以及多項惠民措施，涵蓋房屋、交通、醫療、勞工等，確實回應社會訴求，與市民分享發展成果，建設「更宜居、更溫暖」的香港。

陳國基續稱，報告致力推動經濟發展、改善民生、提出清晰路徑及具體行動方案，除「立足國家發展大局，主動對接國家戰略」，亦落實中央對香港指導方針，展現香港獨特優勢，「以更廣的視野、更大的格局為香港未來勾畫更清晰而堅實的藍圖」，政府會全力支持《施政報告》落實。

行會成員：《施政報告》照顧市民當前需要

行政會議非官守議員稱全力支持新一份《施政報告》，將積極配合特區政府落實，又認為《施政報告》涵蓋範圍廣闊，可照顧市民的當前需要，亦能清晰規劃香港的長遠發展，認同特首的施政理念。

對於《施政報告》提出建設「部門首長責任制」，行會召集人葉劉淑儀認為值得支持，稱舊制的程序繁複冗長，相信責任制可提高部門首長對部門運作的責任感，形容是「好制度」。

