施政報告2025︳增設6個社區客廳　長者社區照顧服務券加4000張　資助安老宿位多700個 (13:48)

李家超又表示，會通過香港賽馬會的1,000萬元撥款，豐富共創明「Teen」校友會活動，為青少年提供融合香港潮流文化及中華傳統藝術的培訓和體驗，另亦會向兒童發展基金注資1.8億元，繼續推行項目促進弱勢社群小學高年級學生的長遠發展。政府亦會推出「共建關愛社會資助計劃」，推動支援公益事業的家族辦公室提供資源，推行惠澤弱勢社群的項目。

將新增3個長者鄰舍中心 試行出租政府新建福利項目設施

長者方面，李家超說將繼續貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，措施包括新增3個長者鄰舍中心，料每年可服務約3000名長者。政府亦會以試行方式，將政府新建的福利項目設施出租，讓服務營辦機構有更大彈性提供不同資助模式的長者日間護理及支援服務。

政府亦會優化大灣區養老安排，年底前推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院，每名合資格長者每月可獲5000元資助，名額共1000個；年底前亦會推出為期兩年的試行安排，分擔參加「廣東院舍照顧服務計劃」的香港長者，在國家基本醫療保障政策下須自付的部分醫療開支。

整合房委會及社署數據 識別較缺乏社區支援高風險護老者

至於支援照顧者的措施，李家超說，政府會預留每年5億元的經常開支，推出一系列加強支援措施。他提到，政府已建立首階段的支援照顧者數據平台，初步連結社署、醫管局和房委會的數據，將逐步連結更多政府部門及公營機構的數據；亦會整合房委會和社署的數據，識別較缺乏社區支援的高風險護老者、殘疾人士照顧者和獨老或雙老住戶。

政府亦會為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統，並邀請關愛隊主動關懷及探訪相關的高風險家庭。