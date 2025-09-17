明報新聞網
即時港聞

印刷工涉4度非禮養女罪成　還押候判 (13:35)

47歲印刷工人涉嫌2016年觸摸當時9歲養女的胸部，7年間又曾用手指插入其下體。養父否認4項非禮罪受審，今（17日）於區域法院裁定所有控罪成立。法官接納事主是誠實可靠的證人，例如她擔心揭發養父性侵之後，她和胞妹會失去依靠，說法直接而合理。案件押後至本月30日求情及判刑，被告須還押。

被告C.C.S.被控於2016年夏天某日、2019至2020年、2022年夏天某日及2023年2月10日，分別4次在葵涌單位內非禮女童X。暫委法官陳淑文總結證供，X供稱當時與被告睡在寓所同一牀上，她遭被告摸胸、摸下體和臀部等，被告說「你大個就知道㗎啦」。被告自辯時否認非禮養女，指X與同班同學拍拖，被告叫停她的生活費，她心生不滿；她為了將被告趕出單位和受到姨母唆擺，誣告被告非禮。

法官表示，辯方質疑X作供時迴避問題，但審訊距離事發多年，她記不清楚細節亦不足為奇，例如她不太記得關於生母的事情，儘管記憶模糊也沒有輕率回答；而她在盤問下道出家人被追債的經過，可見已盡力回答問題。法官提到，她供稱不敢舉報被告的作為，因為她當時是無依無靠的中學生，若然揭發事件，她和胞妹可能會失去依靠。法官考慮她來自特殊家庭背景，其生母已離家出走，接納她的顧慮屬實。

法官接納X的證供簡單直接，作供時實話實說，在盤問下無動搖，形容她是誠實可靠證人。至於被告的辯解，法官指X的男友是她的同班同學，被告難以阻止兩人交往，即使被告叫停生活費，她亦毋須大費周章捏造4次非禮事件。法官續指，涉事葵涌單位在X、其胞妹及母親名下，如果她想把被告趕離單位，毋須大費周章、以極端方式捏造指控。本案押後至9月30日求情及判刑，以索取X的創傷報告、被告的精神科和心理報告。

