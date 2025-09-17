施政報告2025︱將發牌准許狗隻進入食肆　消息：盼明年中發首批牌照 (16:18)

李家超指近年商界及交通營運商自發推出寵物友善的場所及出行安排，亦表示獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。

消息人士指，在考慮如何制定牌照條件時會以安全和衛生為首要考慮，舉例當局需探討涉及在座位上翻熱或煮食的食肆，例如火鍋店等可否容許狗隻進入、狗隻能否在餐廳進食、能否開設「狗狗餐廳」等，政府將與業界商討，開放由業界提議解決方案。至於會否要求餐廳需劃分個別區域，或可開放全部空間供狗隻進入，消息稱暫傾向由食肆自行決定。牌照費用方面，消息稱暫傾向參考修訂食肆牌照的收費，現為140元。

政府擬簡化食肆發牌制度

另外，政府亦擬簡化食肆發牌制度，食環署會採用新方式，主動統籌各相關部門「會審」，共同處理問題，並在有需要時就複雜的申請，請示相關的常任秘書長以至政務司副司長，同時精簡程序，包括設立露天座位的標準地租、容許部分申請無需增加廚房面積及洗手間設施。對於設置露天座位後剩餘闊度不少於三米行人通道的申請，一般視作符合有關道路的基本要求，無需逐一審議。