施政報告2025｜「三層應急機制」恒常化　涵蓋高小生 (13:19)

李家超說，政府一直重視市民的精神健康，以識別、介入及治療為策略，政府將推出加強措施，包括透過中小學《4Rs精神健康約章》和《精神健康職場約章》加強推廣社區精神健康，鼓勵更多學校人員接受有關精神健康急救的培訓，並新設「特別嘉許級別」，表揚能夠安排一定數量員工接受與精神健康相關的培訓的學校和機構。

他續說，會推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，動員及培訓精神健康推廣大使推廣健康生活方式、培養抗逆力、構建關懷同行的支援網絡；亦會推動更多高等院校主動推廣大學校園精神健康。

增6個地區康健中心提供免費精神健康跟進服務

另外，目前有3個地區康健中心透過「健康心靈先導計劃」，提供免費精神健康評估和安排跟進。李家超稱，計劃成效良好，政府會於2026年增加6個中心，由具備心理學或輔導學等學歷背景及訓練的人員提供跟進服務。政府亦會於年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持分者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。