即時港聞

施政報告2025｜預留3幅土地予市建局建樓作「樓換樓」　允未用盡地積比率轉至新發展區　消息：10月提交立法會 (15:31)

新一份施政報告提出，以新思維利用新發展土地推動市區重建，涉及3項建議，包括當局將於北部都會區的古洞北及粉嶺北新發展區預留3幅土地，讓市區重建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位。政府消息人士稱，3幅土地共4公頃，涉及約18.6萬平方米樓面面積，讓受市建局重建影響人士有多一個選項，可選擇金錢補償或「樓換樓」。消息人士又說，3項建議皆不涉及修例，將於今年10月提交至立法會發展事務委員會，其後再諮詢私人發展商等持分者，希望於明年上半年推出措施。

其餘兩項措施，分別為利用新發展土地推動市區重建，包括放寬同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區，增加市場重建誘因；以及針對重建需要較迫切的7個指定地區，當局會試行適度增加私人重建項目地積比率，容許將增加的地積比率轉移至北都或其他地區使用，或轉為金額用作抵銷在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付的地價。

如何處理跨區地價差價？　消息：細節未有定案

政府消息人士表示，50年以上樓宇每年增加約500棟，但重建樓宇每年約160棟，可見香港樓宇老化速度較重建速度快，因此推出上述建議增加市場重建誘因，當中同區地積比轉移並非新事物，但暫時只在油麻地與旺角推行「地積比率轉移先導計劃」，為加快市區重建速度，故跨區地積比轉移涵蓋其他重建項目。對於如何處理跨區地價的差價，消息人士稱政府當局仍在思考中，「細節未有定案」。

至於北都3幅可興建「樓換樓」的土地，政府消息人士形容北都潛力大，相信是次「樓換樓」安排讓受市建局重建影響人士可以多一個選項，選擇金錢補償或「樓換樓」；又說古洞北的用地鄰近雙魚河、粉嶺北的土地則鄰近聯和墟。

另外，重建需要較迫切的7個指定地區包括長沙灣、馬頭角、旺角、西營盤與上環、荃灣、灣仔及油麻地，政府消息人士解釋，有關措施的適用範圍有限制，包括地盤規模不能太小，初步構思為地盤面積為700平方米或以上；該地盤涉及樓宇的樓齡需為50年或以上。消息人士指，擬議可增加地積比率轉移的上限為20%，而地政總署仍在商討相關地價安排。

