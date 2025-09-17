施政報告2025｜居屋綠白表比例變「50:50」　「白居二」增1000配額 (13:04)

李家超又說，將提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，並由下一期推出的居屋及綠置居起，將新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年。另外，居屋綠白表配額比例由40：60調升至50：50。

擁有資助出售單位10年以上業主將准出租單位予白表申請者

政府亦將推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位10年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

另外，房委會及房協亦將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上的業主，在繳付出租准許費後，將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。

房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，亦將研究重建模範邨。李家超又說，隨着公營房屋供應增加，將按部就班協助市民置業，

