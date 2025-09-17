明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025｜居屋綠白表比例變「50:50」　「白居二」增1000配額 (13:04)

特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，提出房委會亦由下一期「白居二」計劃起，將增加配額1000個，總數達7000個；一半新增配額將撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。房委會發出的「白居二」批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用。

李家超又說，將提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，並由下一期推出的居屋及綠置居起，將新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年。另外，居屋綠白表配額比例由40：60調升至50：50。

擁有資助出售單位10年以上業主將准出租單位予白表申請者

政府亦將推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位10年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

另外，房委會及房協亦將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上的業主，在繳付出租准許費後，將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。

房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，亦將研究重建模範邨。李家超又說，隨着公營房屋供應增加，將按部就班協助市民置業，
 

相關字詞﹕施政報告2025 房委會 重建 李家超 編輯推介

上 / 下一篇新聞