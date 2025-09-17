明報新聞網
即時港聞

施政報告2025︱料明年上半年推進階版低空經濟「監管沙盒」試點項目　涵低空載人飛行器 (16:01)

特首李家超今（17日）發表任內第四份施政報告，表示將制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，為重量逾150公斤的飛行器制訂專用法例；推展核心基建設施，計劃於年底前推出專用頻譜，提前規劃起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統及智能低空交通管理系統等。李家超又說，將會推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，以涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。據悉沙盒X今年內會開放申請，預計獲批項目明年上半年陸續推行。

李家超又表示，將繼續資助高校和企業相關研發和應用，並檢視相關人才發展，支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓；會繼續推動舉辦旗艦活動，以展示低空經濟商機以及低空經濟生態系統。

消息人士指，現時國際上未有監管低空飛行器載客的標準規例，故政府會透過沙盒X收集數據經驗，再制定規管低空飛行器載人載客的法例。消息指， 載人飛行器預計可應用於旅遊觀光、跨境載貨、空中的士等短途出行，航線要視乎空域容量及限制，預計或包括跨海及郊野地區等，「中環高樓大廈可能就未必得」，會評估維港空域是否有空間容許飛行。

政府亦提到會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，消息指綱領會綜合現有及未來沙盒經驗， 闡述未來低空經濟的詳細規劃，打造低空經濟生態圈。 

政府將制訂新型集體運輸系統規管框架　料明年提交條例草案

新一份《施政報告》亦提出，為引進世界各地新型集體運輸系統，政府會制訂可適用於不同系統技術和營運商的規管框架，預計明年提交條例草案。消息指，政府認為不同系統只是在技術上有差異，但功能上相似，故期望制定一套通用於重鐵以外集體運輸系統的規管框架，舉例雲巴、智軌等。消息又稱，條例草案主要規管安全及服務水平，不包括系統收費，政府會另外與每個系統的營運方就收費制定協議。

